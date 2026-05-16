Ariadna Montiel acusa al gobierno de Maru Campos de obstaculizar marcha de Morena en Chihuahua

Ariadna Montiel señaló al gobierno de Maru Campos por presuntas acciones para obstaculizar la marcha convocada por Morena en Chihuahua.

Ariadna Montiel Reyes denunció este sábado cierres de vialidades y bloqueos previo a la movilización convocada por Morena en la ciudad de Chihuahua para exigir el desafuero de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

A través de sus redes sociales, denunció que horas antes de la marcha comenzaron cierres de vialidades y trabajos para levantar calles en puntos por donde avanzaría la movilización rumbo al centro de la capital estatal y señaló al director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del gobierno estatal, Mario Mata, de presuntamente bloquear la carretera de Delicias.

“La derecha tiembla”, escribió la morenista en su cuenta de X. Además, acusó al funcionario estatal de responsabilizar a agricultores por los bloqueos, aunque aseguró que distintos productores ya emitieron deslindes para negar cualquier participación en las acciones denunciadas.

“Usan instituciones públicas para intimidar, no para servir”, agregó Montiel en sus publicaciones.

Horas antes de la marcha por la Seguridad y la Paz de Chihuahua y en Defensa de la Soberanía Nacional, el gobierno de @MaruCampos_G ordenó levantar calles y cerrar vialidades por donde pasará la marcha.



La derecha tiembla ante la organización del pueblo; usando descaradamente… pic.twitter.com/oijQsTYSlO — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 16, 2026

La movilización convocada por Morena estaba programada para iniciar este sábado a las 16:00 horas, con un recorrido desde la Glorieta de Pancho Villa hacia el centro de Chihuahua. Desde primeras horas de este sábado, la capital de Chihuahua registró cierres parciales y suspensión temporal del transporte público.

A su arribo a la ciudad, Ariadna Montiel y el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, llegaron al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde fueron recibidos por grupos de manifestantes que lanzaron consignas y mostraron pancartas contra los dirigentes.

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