Dos Bocas suma nuevo incendio: Pemex reporta saldo blanco tras fuego en tanque de almacenamiento

La refinería Olmeca de Dos Bocas registró otro incendio en medio de antecedentes similares recientes.

Otra vez... La refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, registró la madrugada de este sábado un nuevo incidente, luego de que se detectara una flama en el exterior de uno de los tanques de almacenamiento durante trabajos de mantenimiento, informó Petróleos Mexicanos.

Los hechos ocurrieron mientras se realizaban labores en tanques que almacenan residuo de vacío, cuando se presentó una flama en la parte externa de una de las estructuras. Pemex señaló que la situación fue controlada y que las instalaciones continúan operando con normalidad.

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📍Pemex reporta operación normal durante maniobras de mantenimiento en Refinería Olmeca.



Tarjeta informativa: https://t.co/1BZ5bdEEPj pic.twitter.com/5C8nMCaRc0 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 16, 2026

La petrolera, que recientemente tuvo un cambio en su titular con la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso, dijo que el incidente no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones ni para la población cercana. Asimismo, precisó que los trabajos de mantenimiento continúan conforme a lo programado, pero este episodio se suma a una serie de incidentes registrados en la refinería en los últimos meses.

Apenas en abril pasado, se reportó un fuerte incendio en una bodega de coque dentro del complejo, hecho que, según Pemex, tampoco dejó personas lesionadas.

En marzo, sin embargo, se registró uno de los eventos más graves en la refinería, cuando un incendio presuntamente provocado por aguas aceitosas dejó un saldo de cinco personas muertas. En ese mismo episodio, se reportó un derrame que alcanzó el río Seco, lo que afectó las actividades pesqueras del lugar.

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