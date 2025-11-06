El asesinato de Carlos Manzo exhibe el uso de menores por el crimen

"El arma que se utilizó, ya se había accionado en dos ocasiones"

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio un paso decisivo en el esclarecimiento del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, el fiscal general Carlos Torres Piña confirmó la identificación plena del presunto autor material del crimen, al tiempo que aseguró que la línea de investigación principal apunta a la participación de grupos delincuenciales.

¿Quién es el presunto responsable del crimen?

Torres Piña detalló que el presunto homicida material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años de edad originario de Paracho, cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

También mencionó que los grupos criminales han utilizado a menores de edad para realizar actos ilícitos ya no solo como halcones, sino también como sicarios o en el tráfico de drogas.

“El actuar de las bandas delincuenciales con menores de edad tiene que ver también con una estrategia de que no son imputados, que sus procesos judiciales son cortos, salen rápido de algunos hechos criminales que puedan cometer, como exportación de armas exclusivas del ejército, homicidios, trasiego de droga”. — Carlos Torres Piña

¿Qué se sabe sobre el ataque contra el alcalde?

Las autoridades han podido establecer la cronología del ataque y confirmaron que se trató de una acción directa y planeada contra el edil, quien fue atacado durante el Festival de las Velas, en Uruapan.

La investigación no se detiene con la identificación del ejecutor, aseguró, las pesquisas continúan enfocadas en dar con el autor intelectual del crimen y desmantelar a la red criminal que perpetró el homicidio. Hay otros dos involucrados en el crimen.

“Dos más uno en la tarde, que se ve en los videos que salen del hotel juntos, y un tercero más que se ve en el transcurso de la mañana haciendo algunas compras en algunas tiendas de aquí del centro de Uruapan. Entonces estamos dándole seguimiento para revisar y poder realizar algunas actuaciones que nos permita tener ahí esa ubicación y más datos que nos lleven a algunas otras líneas”. — Carlos Torres Piña

¿Qué hay del arma usada en el ataque?

El fiscal destacó que el arma utilizada en el atentado contra Manzo está relacionada con al menos otros dos homicidios registrados en Uruapan, lo que evidencia la operación de un patrón criminal en la región.

“Está involucrada en dos hechos anteriores, 16 y 23 de octubre, en la disputa de los grupos del Cártel Jalisco y de los Templarios aquí en Uruapan. Son los pleitos y las dificultades que tienen por el control de la plaza, digámoslo así”. — Carlos Torres Piña

