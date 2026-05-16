Acamoto 2026 deja los primeros incidentes en Acapulco: Detenciones, enfrentamientos y basura

El Acamoto 2026 ha dejado sus primeros incidentes; desde detenciones hasta enfrentamientos y consumo de sustancias ilícitas.

Pese a no contar con permiso, cientos de motociclistas comenzaron a arribar desde este viernes a las playas de Acapulco para participar en el Acamoto 2026, un evento que, como ocurre cada año, se realiza a lo largo de un fin de semana y que en esta edición inició el 15 de mayo.

Desde el pasado 9 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública había advertido que, aunque existía una solicitud para llevar a cabo el encuentro, esta no sería aprobada debido a los problemas de seguridad, desorden y violencia que históricamente se registran durante el evento. Sin embargo, la llegada de los motociclistas no se detuvo y el encuentro comenzó de facto en el puerto guerrerense.

Contrario a lo anterior, la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, informó en días recientes que “todo mundo puede venir a Acapulco” y ante la afluencia de visitantes, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene desde días previos un despliegue de vigilancia y proximidad en la zona turística del puerto. La dependencia informó que el operativo se reforzó durante la madrugada de este sábado, con presencia policial en playas y vialidades principales.

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A través de redes sociales, detalló que la Coordinación de Servicios Públicos Municipales desplegó un operativo nocturno especial para labores de limpieza en playas y calles aledañas, ante la llegada masiva de personas durante el fin de semana. “Se busca mantener el orden y la imagen urbana del puerto”, señaló la dependencia en una publicación difundida el viernes.

Sin embargo, en redes sociales también comenzaron a circular videos que muestran los primeros incidentes relacionados con el inicio del Acamoto; desde detenciones, personas lesionadas, así como reportes de múltiples infracciones de tránsito, acumulación de basura, enfrentamientos y el uso de gas lacrimógeno por parte de elementos de seguridad.

De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial han señalado que este evento no deja beneficios económicos para Acapulco y, por el contrario, genera caos, afectaciones a la imagen turística y riesgos para la población.

Durante la edición de 2025 se reportaron al menos ocho personas muertas y entre cinco y 30 lesionados, incluidos menores de edad.

El Acamoto es un encuentro que reúne a aficionados al motociclismo en el puerto de Acapulco y que se realiza generalmente durante un fin de semana. Sin embargo, el evento se ha caracterizado en los últimos años por los escándalos, el desorden, hechos de violencia y múltiples incidentes que se repiten edición tras edición.

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