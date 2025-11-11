Voluntad Anticipada en México: Guía completa de trámites, costos y requisitos

Dejemos de lado el drama y el “no pasa nada”; enfrentemos la realidad con la frente en alto. Si planeamos nuestras finanzas, nuestras vacaciones y hasta la cena de la semana, ¿por qué no planear la única certeza que tenemos en esta vida? Por eso, el tema de hoy es la Voluntad Anticipada. Martha Debayle estuvo en W Radio con Ana Kudish, licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac para decirnos qué es y por qué es tan importante este tema.

¿Qué es la voluntad anticipada? El derecho a decidir tu final, sin dramas.

Hablemos de un tema que, aunque nos incomode, es crucial para vivir y morir con dignidad y control: la Voluntad Anticipada.

Imagina esto: estás en un punto de tu vida donde una enfermedad terminal o irreversible te impide hablar por ti mismo. ¿Quién decide si te conectan a una máquina para alargar una agonía que ya no tiene sentido? Tú. Y solo tú.

La Voluntad Anticipada es, ni más ni menos, el instrumento legal con el que le dictas a tus seres queridos y al personal médico tus instrucciones precisas sobre los tratamientos que deseas aceptar o rechazar cuando estés en fase terminal y sin posibilidades de curación.

Esto no es eutanasia. En México, la ley prohíbe el acto deliberado de acortar la vida. La Voluntad Anticipada es Ortotanasia; es decir, permite una muerte natural al rechazar el encarnizamiento terapéutico(procedimientos desproporcionados para prolongar la vida), al mismo tiempo que garantiza que recibirás los mejores Cuidados Paliativos (manejo del dolor y el sufrimiento) hasta el último momento. Es un acto de amor propio y de profunda responsabilidad hacia tu familia.

¿Cómo se hace este trámite? Las dos vías para asegurar tu decisión

Existen dos modalidades principales para dejar asentada tu voluntad, dependiendo de tu estado de salud:

Opción 1: El documento ante Notario Público

Para cualquier persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales , ¡estés sano o no!

y en , ¡estés sano o no! Acudes con un Notario Público (es la forma más robusta y completa). Ahí designas a un Representante (y un sustituto) que será la voz de tu voluntad si tú ya no puedes.

(es la forma más robusta y completa). Ahí designas a un (y un sustituto) que será la voz de tu voluntad si tú ya no puedes. Dejas asentado tu deseo de no ser sometido a tratamientos invasivos y desproporcionados, como ventilación artificial o hidratación parenteral, cuando tu enfermedad sea irreversible.

Opción 2: El Formato en instituciones de Salud

Para la persona que ya ha sido diagnosticada con una enfermedad en etapa terminal y se encuentra hospitalizada o bajo atención médica.

y se encuentra hospitalizada o bajo atención médica. Se llena un formato especial en el hospital, ante personal de salud y testigos, y debe estar respaldado por una Nota Clínica que certifique tu condición.

¿Quiénes pueden realizar este trámite?

Cualquier persona mayor de 18 años (y en pleno uso de sus facultades) puede otorgar el Documento ante Notario .

(y en pleno uso de sus facultades) puede otorgar el . Pacientes terminales pueden solicitar el Formato en instituciones de salud.

Esta ley es de ámbito local. Está vigente en la Ciudad de México y en al menos 14 estados del país (como Coahuila, Edo. de México, Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, y más). Si no resides en CDMX, asegúrate de que esté vigente en tu estado.

¿Cuánto cuesta decidir sobre mi final?

El costo depende de la modalidad y de tu edad:

Formato en Instituciones de Salud: Es generalmente gratuito en hospitales y clínicas públicas.

Es generalmente en hospitales y clínicas públicas. Documento ante Notario Público: Aproximadamente $1,600 MXN más IVA.; adultos mayores (65 años en adelante) generalmente tienen un costo preferencial, rondando los $750 MXN más IVA.

Revisa las campañas anuales. La CDMX y los Colegios de Notarios a menudo tienen jornadas con descuentos o trámites gratuitos para adultos mayores.

Recuerda, planear tu adiós no es un acto pesimista, es un acto de suprema inteligencia emocional y máxima elegancia.