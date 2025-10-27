Modalidad 40 o Modalidad 10: ¿Cuál es el camino rápido a una mejor pensión?

El tema de la seguridad social y el dinero siempre es un dolor de cabeza, ¿o no? Pero tranquilos, que para eso está la información que nos quitará los miedos y pondrá orden a esta guía.

Pensiones / Milan_Jovic Ampliar

Hoy, en W Radio con Martha Debayle estuvo la Dra. Gloria Arellano, abogada y egresada de la Escuela Libre de Derecho, con Maestría y Doctorado por la Universidad Panamericana nos va a aterrizar todas esas dudas que nos quitan el sueño.

Plataformas digitales vs. Modalidad 40: ¿Cuál protege mi pensión?

Existen casos en donde las aplicaciones quieren dar de alta a sus trabajadores ante el IMSS con el salario mínimo, sin embargo, algunos de ellos se encuentran con la modalidad 40 con un salario topado.

Cuando una persona se encuentra en esa situación la recomendación es tajante: que te den de baja y dejes de trabajar en plataformas digitales. Las reglas establecen que deben inscribirte, pero si tus ingresos no superan el salario mínimo mensual, te darán de baja al mes siguiente. Si estás en Modalidad 40, se sugiere no arriesgar la pensión de la modalidad 40.

Doble empleo en el IMSS: ¿Suman o restan salarios para la pensión?

Hay personas que cuentan con dos trabajos en los cuales, las empresas solo toman el salario menor para accionar cuando existen incapacidades o pensiones, pero eso solo es un rumor.

De acuerdo con la abogada, es un mito que se necesita desterrar. El Artículo 33 de la Ley del Seguro Social es claro: para prestaciones en dinero (incapacidades o pensión), se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en ambos empleos. Así que es mejor saber esta información en lugar de que las empresas puedan hacerte creer lo contrario.

Pensiones IMSS / Halfpoint Images Ampliar

Modalidad 40 vs. Modalidad 10: La gran diferencia

En caso de que las personas quieran tener una pensión digna, siempre surge la duda de qué conviene más, si la Modalidad 40 o la Modalidad 10. Pero la diferencia es sencilla.

Todo dependerá de si quieres o no dejar tu trabajo actual, es decir:

Modalidad 40 (continuación voluntaria): Si dejaste de trabajar y quieres seguir aportando (idealmente con salario topado) para una pensión alta. Es la clave para el retiro dorado.

Si y quieres seguir aportando (idealmente con salario topado) para una pensión alta. Es la Modalidad 10 (independientes): Si sigues trabajando por tu cuenta y quieres acceso a servicios médicos y cotizar para la pensión.

Alerta INFONAVIT: ¿Cuándo inician los descuentos por ausencias?

Si eres de los que suelen faltar por enfermedades o simplemente porque no llegaste a tiempo, los empleadores pueden llegar a hacer uso de una carta muy valiosa para ellos y es descontarle algunos cuantos pesos de sus salarios. Así que la pregunta a todo esto es: ¿Cuándo inicia la obligación de los patrones de descontar amortizaciones de Infonavit por incapacidades o ausencias?

Esta nueva obligación, parte de la reforma al Artículo 29 de la Ley del Infonavit, inicia a partir del 4º bimestre de este 2025. Ya salió la versión del SUA 3.6.7 para que los patrones puedan aplicarla.

Así que esta información que vale oro, necesita ser recordada para que el retiro no se improvise. Si tienes dudas, ya sabes a dónde llamar.

