¿Se heredan las pensiones? Este es el ABC para dejar de heredar problemas

Estamos en septiembre, el Mes del Testamento en México, y no es casualidad. Menos del 10% de la población tiene este documento, y la falta de él es la receta perfecta para pleitos familiares que, ¡ojo!, pueden durar hasta 15 años. ¿De verdad quieres que tus seres queridos se agarren del chongo por tu culpa?

Hoy en Martha Debayle y W Radio nos toca ponernos serios con un tema que a muchos les saca ronchas: las herencias y, específicamente, las pensiones. Hemos invitado a la súper abogada Gloria Arellano, experta en Derecho Laboral, para desmenuzar las dudas más comunes sobre un mito que urge desterrar: ¿Se pueden heredar las pensiones del IMSS o del ISSSTE?

Lo que SÍ y lo que NO se hereda

Muchos piensan que pueden “dejar” su pensión en el testamento, como si fuera una casa o un coche. ERROR, cuentahabiente.

NO se heredan las pensiones vía testamento

La abogada Arellano es clara: las pensiones (de IMSS o ISSSTE) no se heredan, se otorgan por ley. Cuando el trabajador o pensionado fallece, la ley establece la obligación de dar una pensión por viudez, orfandad o ascendientes, siempre y cuando se cumplan los requisitos. El testamento no tiene injerencia aquí.

SÍ puedes heredar (o mejor dicho, asignar) tus Afore

Si el trabajador muere y no hay un beneficiario legal (esposa/esposo, hijos, etc.), los recursos de tu Afore SÍ pueden ser reclamados.

Si pusiste beneficiarios en tu contrato de Afore (¡hazlo ya!), ellos van directo a cobrar.

Si no, los designados en tu testamento pueden presentar una demanda laboral para que un Tribunal los declare beneficiarios y con esa resolución, la Afore les entregue la totalidad de los fondos.

¿Quiénes SÍ tienen derecho a la pensión? El orden de la ley

Aquí no aplica “a quien yo quiera”, sino lo que marca la Ley del Seguro Social.

Pensión de Viudez (La más común)

Tienen derecho:

La esposa (o esposo, o concubina/concubinario).

(o esposo, o concubina/concubinario). La concubina (la pareja que vivió como si fuera marido y mujer por 5 años antes de la muerte, o con la que tuvo hijos).

(la pareja que vivió como si fuera marido y mujer por 5 años antes de la muerte, o con la que tuvo hijos). ¡ALERTA! Si el fallecido tenía varias concubinas o concubinos, ninguno tiene derecho.

Si el fallecido tenía varias concubinas o concubinos, tiene derecho. Ojo con el cambio: En la Ley del 97 (la más actual), ya no se exige que el esposo o concubinario dependiera económicamente de la asegurada, ¡un gran avance!

La pensión es del 90% de lo que estaba recibiendo el pensionado o de la que le correspondía.

Pensión de Orfandad (Para los hijos)

Aplica para:

Hijos menores de 16 años .

. Mayores de 16 y menores de 25 años que estén estudiando en escuelas oficiales.

que estén estudiando en escuelas oficiales. Hijos con alguna discapacidad (es vital tramitar el Dictamen ST-6 del IMSS cuanto antes).

La pensión es del 20% para cada huérfano (se incrementa al 30% si quedan huérfanos de ambos padres).

Pensión de Ascendientes (A falta de viudez u orfandad)

Solo si NO hay beneficiarios de viudez u orfandad, pueden solicitarla los ascendientes (padres, abuelos, etc.) que dependían económicamente del fallecido. Corresponde al 20% de la pensión.

¡Cuidado con los adeudos! Créditos y Beneficiarios laborales

Infonavit/Fovissste y el seguro de vida

¡Buenas noticias! Los créditos de Infonavit están cubiertos por un seguro por muerte. Al fallecer el acreditado, se libera la deuda para los beneficiarios. Lo mismo pasa con Fovissste. Checa que tu crédito esté blindado con este seguro.

Beneficiarios laborales

Además de la pensión, el patrón debe pagar a los beneficiarios (viuda, hijos, etc.) las prestaciones pendientes de pago y la prima de antigüedad. Por ley, el patrón debe tener un registro de tus beneficiarios para este fin.

Tu pensión NO es heredable por testamento, sino por ley.

por testamento, sino por ley. Tus fondos de Afore SÍ se designan, así que ¡pon a tus beneficiarios y haz tu testamento!