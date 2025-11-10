Periférico cerrará por 40 días; ¿Cuáles son las rutas alternas?

Las personas que vienen del Estado de México a la capital deberán tomar en cuenta que un tramo de Periférico Norte permanecerá cerrado por al menos 40 días, de acuerdo con las autoridades. Así que te contamos todos los detalles de este cierre vial que seguro afectará a miles de conductores.

¿Por qué van a cerrar Periférico Norte?

En la CDMX es bastante complicada la movilidad, pues entre la sobrepoblación y los trabajos centralizados, la ciudad se vuelve un caos todos los días. Es por eso que las autoridades han anunciado que desde el pasado viernes 7 de noviembre de 2025, el carril lateral de Periférico Norte en el tramo de Río San Joaquín a la avenida Primero de Mayo, permanecerá cerrado.

El Gobierno de Naucalpan mencionó que esto se debe a la rehabilitación del concreto hidráulico, lo cual, puede permanecer inhabilitado cerca de 40 días, es decir, del 7 de noviembre al 17 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que el cierre de Periférico Norte, es un estimado, pues no quieren que esto afecte a las fechas tan importantes que se prevengan par tomar rutas alternas y llegar con tiempo a sus destinos.

¿Qué rutas alternas recomiendan ante el cierre de Periférico Norte?

De acuerdo con las mismas autoridades de Naucalpan, se recomienda tomar rutas alternas por:

Avenida Mario Colín y Avenida Jesús Reyes Heroles

Boulevard Lomas Verdes

Vía Gustavo Bad

Avenida López Portillo

Vía Adolfo López Mateos

Para trayectos más largos, especialmente aquellos que conectan con otras zonas del Estado de México, el Circuito Exterior Mexiquense se posiciona como una opción viable para evadir completamente el tramo afectado. Así que ya sabes, si vas a circular por esos lados, toma precauciones de todo tipo.