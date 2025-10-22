Inicia el programa de repavimentación de avenidas principales en la CDMX

La madrugada de este miércoles 22 de octubre la CDMX dio inicio al programa de repavimentación, la jefa de gobierno, Clara Brugada

La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio inicio al programa de repavimentación avenidas CDMX con un evento simbólico en la avenida Constituyentes. Este programa tiene como objetivo la repavimentación de 250 kilómetros de vialidades en la capital del país, siendo 69 las principales avenidas que serán intervenidas, entre ellas Constituyentes, Viaducto Tlalpan, Ignacio Zaragoza y Periférico.

#EnVivo ▶️ La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabeza la presentación de #CualliOhtli, Programa Estratégico de Repavimentación en Vialidades Primarias. https://t.co/aqLxVt4AHi — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 22, 2025

Maquinaria y equipos al servicio de la repavimentación

Para llevar a cabo estas labores, se contará con 52 trenes de trabajo, más de 520 equipos y maquinaria especializada que facilitarán la ejecución de las obras. La inversión total destinada para este programa será de 2600 millones de pesos.

La jefa de gobierno explicó que el objetivo es concluir la obra antes de la llegada de la temporada de lluvias, para garantizar la seguridad y calidad de las vialidades principales en la Ciudad de México. “Antes de que empiecen las lluvias, habremos pavimentado todas estas grandes avenidas en las zonas más deterioradas, es decir, también coincide con prepararnos a tener las mejores avenidas principales con la llegada del mundial de fútbol el próximo año, que como sabemos es a mitad del año y en mayo habremos concluido esta gran obra”, aseguró Brugada.

🛣✅ ¡Más calles repavimentadas para la #CapitalDeLaTransformación! 🫀



📍 Con el programa #CualliOhtli, trabajadoras y trabajadores de la @SOBSECDMX están por concluir una jornada más de repavimentación en Avenida Constituyentes y Avenida Paseo de la Reforma.



🫡🔧 Seguimos… pic.twitter.com/Kw5UAUoM0V — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 22, 2025

Por su parte, el secretario de Obras, Raúl Basulto, destacó que la primera vialidad a rehabilitar será avenida Constituyentes, en el tramo que va desde Circuito Interior hasta el kilómetro 13 de la carretera México-Toluca. Esta vialidad tiene un promedio de 8 kilómetros de distancia, pero la intervención se realizará sobre 4.6 kilómetros, que es el tramo que requiere repavimentación urgente.

