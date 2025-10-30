Fotocívicas 2025: La guía completa para consultar puntos y evitar multas

Si circulas en la Ciudad de México con placas locales, debes estar al tanto del programa de Fotocívicas. Este sistema busca fomentar el respeto al Reglamento de Tránsito de la CDMX mediante un esquema de puntos, sustituyendo las multas económicas (salvo excepciones) por sanciones cívicas.

Fotocívicas 2025 Ampliar

Sin embargo, en las últimas semanas ha habido reportes de conductores que no reciben notificación de sus infracciones, lo que podría afectar su proceso de verificación vehicular.

Aquí te resolvemos las dudas más comunes sobre el programa de Fotocívicas para que manejes con toda la información:

¿Desde cuándo aplican las ‘Fotocívicas’?

El programa de Fotocívicas entró en vigor en la Ciudad de México en abril de 2019, reemplazando al anterior sistema de fotomultas económicas por este esquema cívico y de puntos. Este sistema aplica a los vehículos particulares con placas de la CDMX y busca generar una mayor cultura vial a través de amonestaciones, cursos en línea o presenciales, y trabajo comunitario.

¿Qué hacer para recuperar puntos y cómo revisarlos?

Todos los vehículos con placas de la CDMX inician con 10 puntos en su matrícula. Se pierden puntos al cometer infracciones captadas por cámaras o radares.

Para revisar tus puntos (y si tienes sanciones pendientes): Puedes hacerlo en la página oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX o en la App CDMX. Busca la sección de Fotocívicas. Las infracciones pueden verse reflejadas algunas semanas después de haber sido impuestas.

Fotocívicas 2025 Ampliar

Para recuperar puntos: Las sanciones son de carácter cívico. A partir de la tercera sanción (8 puntos), ya no bastará solo con la amonestación:

7 y 6 puntos: Tendrás que realizar un curso en línea por cada punto perdido.

5 puntos: Deberás tomar un curso presencial de sensibilización.

4 a 0 puntos: Tendrás que realizar 2 horas de trabajo comunitario por cada punto que hayas perdido.

Si no cumples con las sanciones, no podrás verificar tu vehículo.

¿Cuáles son los nuevos costos de las fotocívicas en CDMX?

¡Ojo! El sistema de Fotocívicas no tiene costos monetarios para vehículos con placas de CDMX. Se basa en sanciones cívicas. No son multas económicas, son la pérdida de puntos en la matrícula y la obligación de cumplir con las sanciones mencionadas (cursos o trabajo comunitario).

Excepciones: Las multas SÍ son económicas para:

Infracciones impuestas por oficiales de tránsito con dispositivos móviles.

por oficiales de tránsito con dispositivos móviles. Invasión del carril confinado del Metrobús.

confinado del Metrobús. Vehículos de transporte público o de carga, personas morales (empresas), taxis, o vehículos de otra entidad federativa o país.

Para evitar problemas, es fundamental que revises constantemente tu estatus de Fotocívicas, especialmente si se acerca tu periodo de verificación.

TAMBI É N PUEDES LEER: Paga tus multas de tránsito dando amor a perritos rescatados del Metro: Qué sanciones aplican y cómo registrarse