Línea 1 del metro: ¡Ya hay día en que reabrirá por completo!

El proyecto de modernización de la Línea 1 del Metro CDMX está por llegar a su fin. Después de más de tres años de obras divididas en dos fases, el tramo restante de la línea rosa, que incluye estaciones vitales como Juanacatlán y Observatorio, ya tiene fecha de reapertura oficial.

Metro línea 1 Ampliar

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y posteriormente la Presidenta, confirmaron la fecha en la que concluirá la remodelación integral de la línea más antigua del sistema.

¿Cuándo abre el tramo Juanacatlán a Observatorio?

La reapertura total del segundo tramo de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025.

Aunque la fecha original estaba prevista para octubre, las autoridades reprogramaron la entrega para asegurar que se completen todas las pruebas necesarias con los nuevos trenes y la infraestructura renovada.

Con esta apertura, se da por finalizado el proyecto de modernización de la Línea 1, que comenzó en julio de 2022 y se realizó por fases:

Fase I (Pantitlán a Salto del Agua): Se reabrió en octubre de 2023.

Se reabrió en octubre de 2023. Fase II: En abril de 2025, el servicio se extendió hasta Chapultepec.

En abril de 2025, el servicio se extendió hasta Chapultepec. Fase Final: El tramo restante (de Juanacatlán a Observatorio) abrirá por completo el 16 de noviembre.

¿Por qué es importante que abra este tramo?

La estación Observatorio es crucial, ya que sirve como un importante punto de transferencia con la Línea 9 y, en el futuro cercano, será la terminal del Tren Interurbano México-Toluca.

La reincorporación de estas estaciones facilitará el transporte de millones de usuarios que dependen de la Línea 1 del metro, así como a aquellos que utilizan la red de apoyo de autobuses de RTP que ha funcionado como servicio provisional.