¿Cuándo habrá justicia? Adrián LeBarón pide sentencias reales a 6 años de la masacre

Adrián LeBaron hizo responsables de la masacre a los fabricantes de armas, así como a México y Estados Unidos por permitir el tráfico y el flujo de armamento.

A seis años de la masacre LeBarón, la impunidad en el caso se mantiene en un 100%, denunció Adrián LeBarón, activista y familiar de las víctimas.

Te podría interesar: Cae ‘El Jaguar’, presunto responsable de la masacre de la familia LeBarón

¿Qué avances hay en la investigación de la masacre LeBarón?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Adrián LeBarón compartió la frustración de la familia, señalando que, a pesar del tiempo transcurrido, “no ha habido ni un juicio” y no hay “una sola sentencia” contra los responsables.

El activista detalló la situación legal, mencionando que, aunque la carpeta de investigación incluye de 36 a 38 personas, la mayoría no ha sido juzgada. Solo cerca de 12 individuos están acusados por homicidio, pero permanecen únicamente detenidos, no en prisión con una condena. Los restantes están bajo el cargo de delincuencia organizada, una acusación que se usa por la dificultad de probar el homicidio ante la ley.

“Los candados nomás se hicieron para la gente inocente, porque el malandro, el malvado, el criminal, el asesino no te va a respetar ningún candado, ninguna ley”. — Adrián LeBarón

El 4 de noviembre del 2029 miembros de la Familia LeBarón sufrieron un ataque armado cuando viajaban en caravana por la zona de la Morita en Sonora, a manos de un grupo armado / W Radio Ampliar

También puedes leer: Denuncia Adrián Lebarón falta de apoyo del Gobierno tras secuestro de 4 integrantes de su comunidad

¿Qué exige la familia LeBarón a las autoridades?

A pesar de este desalentador panorama, la familia LeBarón no ha abandonado la lucha. El activista afirmó que continúan exigiendo justicia y que están trabajando en propuestas de ley, incluso en Estados Unidos, para buscar cambios que permitan castigar los crímenes a su nivel real.

LeBarón también hizo responsables a los fabricantes de armas, así como a México y Estados Unidos por permitir el tráfico y el flujo de armamento.

La masacre, ocurrida hace seis años entre Sonora y Chihuahua, dejó un saldo trágico de tres mujeres y seis niños asesinados.

Síguenos en Google News y encuentra más información