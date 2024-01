Fueron liberados gracias a la presión de la sociedad, no por las autoridades: Bryan LeBarón

En Así las Cosas, el activista Bryan LeBarón se dijo muy agradecido por la liberación con vida de los cuatro integrantes de la Comunidad LeBarón, que permanecían secuestrados, y aseguró que fueron dejados en libertad por los criminales gracias a la presión mediática que ejerció la sociedad con el apoyo de los medios de comunicación, y no por la actuación de las autoridades.

“Es triste, no sé si agradecerle al apoyo del Estado o a los malandros, los malandros son los que realmente controlan ese territorio, yo creo que recibieron el mensaje, nos escucharon, e hicieron lo correcto (…) Sí hubo un operativo, pero uno de mis primos me dijo que si no hubiera sido por la presión que hicieron, estaríamos muertos o casi muertos y seguiríamos ahí”.

