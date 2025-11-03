Error del gobernador de Michoacán al nombrar titular de seguridad sin experiencia, afirma Eduardo Guerrero

El nombrameinto del titular de seguridad de Alfredo Ramírez Bedolla, fue una mala decisión, no tenía experiencia, señaló el experto en seguridad Eduardo Guerrero.

El experto en temas de seguridad y director de Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero, calificó como un error del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el haber nombrado a un titular de seguridad sin experiencia, lo que, aseguró, ha contribuido al deterioro de la situación en el estado.

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y en entrevista para el programa “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, Eduardo Guerrero explicó que el mandatario estatal “no parece haber actuado con destreza ni habilidad en el ámbito de seguridad”. Recordó que hace año y medio nombró como secretario a una persona “que estaba a cargo de la subsecretaría de gobierno y declaró que no conocía el tema de la seguridad, pero que le iba a echar ganas para aprender pronto”.

Crimen organizado con control del territorio

El especialista señaló que Michoacán enfrenta una grave disputa territorial entre el Cártel Jalisco y Cárteles Unidos, organizaciones que calificó como “muy peligrosas” y que, dijo, “tienen control de gran parte del territorio”.

Agregó que la corrupción a nivel municipal y la falta de coordinación entre autoridades fueron factores que propiciaron “la agresión que sufrió el alcalde Carlos Manzo el sábado pasado”.

Llamado a reforzar la estrategia federal

Guerrero reconoció que la estrategia de Omar García Harfuch “ha dado buenos resultados”, pero advirtió que “no puede hacer maravillas si las autoridades estatales son corruptas, complacientes o temerosas ante el crimen”.

Por ello, recomendó que el gobierno federal asuma directamente la seguridad en Michoacán y que exista un mecanismo de vigilancia civil o internacional que supervise el actuar de las autoridades locales.

