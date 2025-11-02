García Harfuch informa avances tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO, 02NOVIEMBRE2025.- Omar García Harfuch, durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, para hablar sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Atacantes aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para asesinar al que fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue lo que dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al brindar un informe sobre los hechos ocurridos la noche de este sábado en la región.

Después que el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres, indicara que el ataque se dio al término de la inauguración del Festival de las Velas, con motivo del Día de Muertos, García Harfuch explicó que el atacante que aún no es identificado, fue abatido en el lugar de los hechos.

“En el lugar, el agresor perdió la vida, fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona, se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros, así como los siete castillos percutidos que corresponden al arma de fuego. En este ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz que se encuentra fuera de peligro.

El sujeto fallecido no contaba con identificación por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad. Así mismo desde el gabinete de seguridad apoyamos de manera cercana y permanente en el desarrollo de las investigaciones para esclarecer este crimen y detener a todos los responsables”, señaló el funcionario.

¿Qué se sabe del atacante del alcalde Carlos Manzo?

Según las primeras indagatorias, el arma está relacionada con dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región y se localizó el alojamiento del perpetrador y sus movimientos en el lugar de los hechos.

Así mismo, negó que hayan dos detenidos más, ya que explicó uno es un testigo y el otro es el regidor que también sufrió lesiones.

El responsable de la seguridad pública mencionó que por estos hechos el gabinete de seguridad se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

<i>“El sentir del gabinete y la señora presidenta es indignación por supuesto, es indignación por un hecho tan cobarde donde en un evento público se acerca un agresor, con un riesgo que sabía él que iba a perder la vida o ser detenido, entonces el sentir esa indignación pero no sólo indignación, sino determinación de que van a ser detenidos los responsables como repito, en otros casos ha sido, es un hecho muy lamentable, mis condolencias muy sentidas a su familia y vamos a dar con los responsables”.</i> —

Al respecto, en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y expreso sus condolencias a los familiares de la víctima.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre la cooperación internacional?

También respondió al mensaje del subsecretario de Estado, de Estados Unidos, Christopher Landau, quien reiteró que el Gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México, para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera.

“Toda la cooperación es bienvenido, toda, si tienen información al respecto, por supuesto que recibimos con este, como en cualquier otro caso que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos en intercambio de información, por supuesto cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, de cual institución de seguridad siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar para con todas las instituciones, mexicanas o extranjeras por supuesto…

- Y en relación ¿están en condiciones de garantizar la seguridad?

- Como dijo el General Secretario, cada solicitud que se realiza, donde nos solicitan escolta a través de Guardia Nacional hay una valoración de riesgo, que se hace muy rápido como en este caso y se proporciona casi de inmediato la escolta”.

¿Falla la estrategia de seguridad en Michoacán?

En conferencia, García Harfuch negó que algo este fallando en la estrategia de seguridad en el estado y enfatizó que ha habido resultados además de atención a los casos que se han presentado en Michoacán.

“Sabemos Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes, con células criminales violentas como lo vimos ayer con este cobarde ataque, se han estado reforzando no sólo el despliegue, se han incrementado las operaciones en Michoacán.

Recordemos que lamentablemente hace algunas semanas, en una operación para beneficio de Michoacán, perdieron la vida compañeros del Ejército Mexicanos, también hace semanas privaron de la libertad, la delincuencia organizada a dos agentes de investigación que estaban trabajando para dar con estos sujetos, posteriormente de estos eventos hubo detenido, es decir, lo que se busca es que si muchas veces no se logra evitar lamentablemente sucesos tan lamentables como estos, lo que es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer es que queden impunes”.

¿Qué tipo de protección tenía el alcalde de Uruapan?

Previamente, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el alcalde Carlos Manzo, contaba con seguridad pública tanto estatal como federal, desde diciembre del año pasado y que esta se reforzó en marzo.

“Que el 10 de diciembre en coordinación con el alcalde Manzo Rodríguez se le proporcionaron en apoyo como escoltas; seis efectivos, seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional.

Posteriormente se reforzó y eso fue iniciativa del Coordinador estatal de la Guardia Nacional del Estado de Michoacán, se reforzó escolta con ocho elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos y dos elementos y dos vehículos, que la seguridad inmediata la proporcionaba, personal de la policía municipal que eran de su confianza en la de término”.

Indicó que la presidenta Sheinbaum era informada de los movimientos para el resguardo de Carlos Manzo

“En las dos últimas reuniones incluyendo la del 21 de octubre, cabe mencionar, que únicamente se revisaron los avances de la estrategia, el alcalde no le solicitó tropas adicionales en estas últimas reuniones, únicamente se dedicaron a revisar la estrategia y verificar los avances y en su caso, fortalecer algunos sectores en Uruapan.

Con esto les quiero decir que siempre existió esa comunicación y ese enlace, por supuesto el resultado de todas estas reuniones, de todas estas actividades eran comunicadas en el gabinete de seguridad del gobierno de la República”.

Mencionó que resultado del trabajo de la presencia y resguardo de la Guardia Nacional, del 1 de octubre del 2024 al 1 de noviembre del 2025, fueron detenidas 67 personas, con un aseguramiento de 137 kilogramos de droga además de 56 armas, 3 mil 297 cartuchos, 197 vehículos, 407 mil pesos, 54 dólares, 3 mil 57 cartuchos, 167 cargadores y 13 granadas.

