Agricultores de Michoacán piden seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan, “que venga Omar García Harfuch”

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el líder agricultor de Buenavista, Guadalupe Mora, advirtió que “ya estamos más que hartos”. En entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, denunció que “antes no podíamos alzar la voz porque nos matan; mataron a Hipólito, a Bernardo y ahora al alcalde, a este señor que sí estaba peleando contra el crimen organizado”.

"Ya no podemos alzar la voz porque nos matan, mataron a mi hermano Hipólito, mataron a Bernardo el líder limonero y ahora matan a Carlos Manzo": Guadalupe Mora, productor de limón en Buenavista, Michoacán



Exigen presencia de Omar García Harfuch

Mora hizo un llamado directo al titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para que “venga a ver al pueblo”, al asegurar que la situación en la región es crítica.“He escuchado rumores que la gente está pensando tomar las armas”, advirtió.

El líder agrícola lamentó que “nunca había habido un alcalde que se enfrentara al crimen organizado, la mayoría habían estado coludidos… este sí se estaba enfrentando a ellos. Lástima que no le dieron el apoyo que le estaba pidiendo al Gobierno, y ahí tienen los resultados”.

“Lo dejaron solo”, acusan a autoridades

Mora afirmó que “son mentiras lo que está diciendo el gobierno federal, a él lo dejaron solo. Ocupaba más policía estatal y federal. Hay muchos cárteles que están extorsionando a los aguacateros, él pedía más seguridad, pero el gobierno se quiere lavar las manos”.

También criticó la presencia del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla en el velorio del alcalde: “se le ocurrió ir al velorio y lo corrieron, porque también está bien metido con el crimen organizado en el estado y no lo quieren admitir”.

Finalmente, insistió en su llamado: “Que venga Omar García Harfuch, para que vea la situación. Aquí vemos balaceras todos los días, los niños se están traumando, lo he invitado y no viene, que venga a ver al pueblo, no a mí”.

