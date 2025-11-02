Sheinbaum condena el asesinato del alcalde de Uruapan y promete cero impunidad

URUAPÁN, MICHOACÁN, 02NOVIEMBRE2025.- En la plaza central de esta ciudad se está llevando a cabo el funeral del alcalde, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos en este sitio cuando acudió a la velada por el Día de Muertos. Ciudadanos se dieron cita para darle el último adiós, y exigir justicia por su asesinato. En el lugar donde pereció se colocaron veladores y flores en su memoria. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Calificándolo como vil, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de su cuenta en la red social “X” expresó sus condolencias a la familia de Manzo Rodríguez y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”.

También dio a conocer que desde que tuvo conocimiento de este grave hecho, habló con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que se mantenga la comunicación de manera constante.

¿Qué medidas tomó el Gobierno tras el asesinato del alcalde?

Sheinbaum Pardo dio a conocer que convocó al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad, aclaró que los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal.

Tras dicho acercamiento ocurrido en Palacio Nacional a las 9:00 horas, recordó que el Gabinete de Seguridad daría una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad?

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia” escribió la Jefa del Ejecutivo Federal.

