‘Alito’ Moreno: El asesinato del alcalde Carlos Manzo refleja la impunidad en México

El asesinato de Carlos Manzo refleja el grado de impunidad que hay en el país, fue lo que aseguró el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno, al advertir que este hecho no fue el primero, ni tampoco será el último, debido a que señaló “tristemente la vida en nuestro México no vale nada”.

Después que se diera a conocer del asesinato del que fuera presidente Municipal de Uruapan, tras acudir a un evento público en la región, el líder del PRI consideró que no es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. “No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida”.

A través de su cuenta de la red social “X”, el también legislador consideró que no se debe dejar de luchar ni de creer que México puede ser un país mejor por lo que dijo que en nombre “de todos los que han caído haciendo su trabajo y defendiendo la verdad, no podemos dejar de luchar”.

“No podemos dejar de luchar”

Acompañando su texto con una fotografía de Carlos Manzo con un pequeño en brazos, Alejandro Moreno insistió en la necesidad de mantener el trabajo en pro de “la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas es lo más importante. ¡México es primero!” terminó.

