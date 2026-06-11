Tensión en el Mundial: Policías impiden que madres buscadoras lleguen al Estadio Azteca

Cientos de madres buscadoras y familiares de personas desparecidas de varias entidades del país, intentaron la noche de este miércoles, de manera pacífica, acercarse al Estadio Azteca para hacer visible el tema de los miles y miles de personas desparecidas en México, exigir su aparición con vida y denunciar ante los ojos del mundo este creciente problema.

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Fue nutrida la movilización de integrantes de diversos colectivos y organizaciones sociales que portaban impresas las fotografías de sus familiares desaparecidos en mantas, cartulinas y camisetas.

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Planeaban pernoctar a la entrada del estadio y realizar una velada con antorchas, veladoras y rezos pero se los impidió la policía.

Pero las consignas siguieron “México es campeón pero en desaparición” “vivos los llevaron y vivos los queremos”. —

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¿Dónde frenaron la marcha de las madres buscadoras rumbo al Estadio Azteca?

El grueso contingente caminó sobre Tlalpan con veladoras, flores de cempasúchil y cánticos pero a la altura de la estación Textitlán, lo frenaron, acudió el secretario de Gobierno, César Cravioto, para pedirles que no avanzaran más, sólo hasta la “última milla” cercana al estadio.

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¿Qué pasó con el secretario de Gobierno y los bloqueos en Tlalpan?

Los manifestantes rechazaron la propuesta y el funcionario tuvo que salir casi huyendo mientras un grupo de jóvenes con el rostro cubierto agredieron verbalmente e intentaron golpear a Cravioto. Casi lo logran.

Afortunadamente no hubo enfrentamientos y después de un rato las familias buscadoras se retiraron, pero el grupo de jóvenes embozados hicieron todavía varios desmanes y bloquearon ambos sentidos de la calzada de Tlalpan, arteria que fue abierta a la circulación cerca de la medianoche.

FOTO: W Radio Ampliar

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