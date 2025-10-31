Video de supuesto pastor que pide ofrenda para iPhone 17 Pro Max escandaliza redes; sospechan creación con IA

Un video de un supuesto pastor en la región de Cartagena, Colombia, se volvió viral luego de que se le escuchara pedir dinero a los miembros de su iglesia para comprarse, nada más y nada menos, que un iPhone 17 Pro Max, uno de los lanzamientos más recientes de Apple.

Sin embargo, el video, que dura unos segundos, ha causado un gran escándalo, ya que se sospecha que podría haber sido generado con inteligencia artificial.

El video del supuesto pastor pidiendo dinero para un iPhone

Dios me dijo hace días: adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes; uno para ti y otro para tu esposa, y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrenda esos dos celulares. — se escucha en el video.

Lo que dijo, además de lo inusual del pedido, llamó la atención por lo específico de la descripción, pues hasta mencionó la capacidad de almacenamiento del teléfono, y, para cerrar su mensaje, el hombre invitó a los presentes a “hacer la voluntad de Dios en este día”.

@caraboboviral ¡Escándalo Divino! Pastor Pide un “Doble iPhone 17 Pro Max” porque “Dios le Mandó un WhatsApp” El Último Grito de la Fe... ¡en Tecnología! • ¡Líbranos, Señor, de la tentación... de un Android! Un pastor se ha vuelto la estrella (y la burla) de las redes sociales tras protagonizar una prédica que haría sonrojar hasta al mismísimo Steve Jobs. • En un momento de suprema revelación (o de audacia desmedida), el líder religioso aseguró ante su congregación que había recibido una “petición divina” muy específica. Y no, no era para construir un orfanato. • El “Mandamiento” de Última Generación: El pastor necesita, urgentemente, ¡dos iPhone 17 Pro Max! Uno, por supuesto, para él, para estar “mejor conectado con el Cielo”. Y el otro, como “detallazo celestial”, para su esposa, para que puedan “hacer videollamadas con los ángeles en 4K”. • El argumento estrella: “Dios se lo pidió”. Sí, al parecer, el Todopoderoso se cansó de los mensajes de texto y ahora solo acepta comunicaciones por la última versión de Apple, con triple cámara y almacenamiento de 2 terabyte. La Polémica Cuesta Arriba • El video de esta “misión tecnológica” se ha viralizado más rápido que una selfie de famoso, desatando una ola de críticas que van desde el humor hasta la indignación. • Los internautas bromean que, si sigue así, el próximo sermón será para pedir un Tesla Cybertruck porque “es el único vehículo digno de un siervo de Dios”. • Otros sugieren que, más que una ofrenda, el pastor está pidiendo un “patrocinio divino” a la manzanita mordida. 🤭 Para el momento se desconoce dónde ocurrió. ♬ sonido original - CaraboboViral

¿Cuánto cuesta un iPhone 17 Pro Max como el que pide en el video?

El iPhone 17 Pro Max con 2 terabytes de almacenamiento cuesta aproximadamente 2 mil dólares, es decir, 37 mil 121 pesos mexicanos cada uno.

¿Es real el video o está hecho con IA?

Aunque el clip continúa compartiéndose en redes como X, TikTok e Instagram, algunos usuarios dicen que podría tratarse de un producto hecho con inteligencia artificial, por lo que su origen permanece bajo duda.

