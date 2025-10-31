Video de supuesto pastor que pide ofrenda para iPhone 17 Pro Max escandaliza redes; sospechan creación con IA
El supuesto pastor invitó a los presentes a “hacer la voluntad de Dios”
Un video de un supuesto pastor en la región de Cartagena, Colombia, se volvió viral luego de que se le escuchara pedir dinero a los miembros de su iglesia para comprarse, nada más y nada menos, que un iPhone 17 Pro Max, uno de los lanzamientos más recientes de Apple.
Sin embargo, el video, que dura unos segundos, ha causado un gran escándalo, ya que se sospecha que podría haber sido generado con inteligencia artificial.
El video del supuesto pastor pidiendo dinero para un iPhone
Dios me dijo hace días: adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 terabytes; uno para ti y otro para tu esposa, y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrenda esos dos celulares.— se escucha en el video.
Lo que dijo, además de lo inusual del pedido, llamó la atención por lo específico de la descripción, pues hasta mencionó la capacidad de almacenamiento del teléfono, y, para cerrar su mensaje, el hombre invitó a los presentes a “hacer la voluntad de Dios en este día”.
¿Cuánto cuesta un iPhone 17 Pro Max como el que pide en el video?
El iPhone 17 Pro Max con 2 terabytes de almacenamiento cuesta aproximadamente 2 mil dólares, es decir, 37 mil 121 pesos mexicanos cada uno.
¿Es real el video o está hecho con IA?
Aunque el clip continúa compartiéndose en redes como X, TikTok e Instagram, algunos usuarios dicen que podría tratarse de un producto hecho con inteligencia artificial, por lo que su origen permanece bajo duda.
