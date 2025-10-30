NEO, el robot humanoide de 1X que limpia tu casa… a cambio de tu privacidad

La forma de aprender de NEO ha puesto sobre la mesa el debate sobre la privacidad en casa.

¿Te imaginaste vivir lo suficiente para ver un robot doméstico como los que salían en las caricaturas? Pues ya es una realidad. La empresa 1X, dedicada a la inteligencia artificial y robótica con sede en Palo Alto, California, acaba de presentar a NEO, un robot humanoide que, según dicen, puede encargarse de las tareas aburridas y mundanas del hogar.

Los videos que la compañía ha compartido en redes han dejado a más de uno con la boca abierta, porque no solo puede limpiar o ayudar en casa, sino también platicar y dar información útil, como si fuera un asistente con un cuerpo casi humano.

Dale a tu NEO una lista de tareas, programa un horario en el que quieres que se realicen y regresa a una casa más limpia todos los días. — 1X

¿Qué puede hacer NEO, el robot doméstico de 1X?

NEO está hecho para tener interacciones suaves, moverse sin hacer ruido, ser más silencioso que un refrigerador moderno, y convivir con humanos de manera segura. Además, puede levantar hasta 70 kilos, transportar cargas de 25 kilos y realizar prácticamente cualquier tarea doméstica que se te ocurra como echar la ropa a lavar, limpiar repisas, doblar la ropa, aspirar el piso o guardar los platos.

También puede conversar contigo, contarte historias, darte recetas, consejos o incluso contarte chistes. En cuanto a su diseño, es bastante amigable: un rostro gris, cuerpo blanco y un traje tejido que le da un aspecto cálido y hasta simpático.

TE PUEDE INTERESAR: ¿ChatGPT Atlas es un navegador seguro? Esto dice OpenAI sobre el nuevo buscador con inteligencia artificial

¿Y qué pasa con la privacidad?

Aquí viene la parte que ha causado ruido, pues NEO aprende si tu le enseñas o si un experto de la empresa 1X lo controla de forma remota mientras el sistema recopila información y mejora sus respuestas sobre una tarea en específico. Es decir, alguien, en algún punto, puede estar viendo cómo actúa dentro de tu casa mientras aprende.

El propio CEO de 1X, Bernt Bornich, dijo para The Wall Street Journal que “tienes que estar de acuerdo con esto para que el producto sea útil”, aunque la empresa asegura que el usuario tiene el control sobre el acceso remoto. Aun así, el debate sobre la privacidad no se ha hecho esperar, sobre todo por el tipo de información que un robot así podría tener en un entorno tan personal como el hogar.

¿Cuánto cuesta tener un NEO en casa?

La compra del robot viene con un modelo de suscripción mensual. El plan estándar cuesta 499 dólares al mes, que son unos 9 mil pesos mexicanos, e incluye un paquete básico de productividad y entrega estándar. Pero si quieres el acceso anticipado, sin suscripción, debes pagar 20 mil dólares, alrededor de 369 mil pesos mexicanos, con garantía de tres años, soporte premium y entrega prioritaria.

En ambos casos, la empresa pide un depósito inicial de 200 dólares (unos 3 mil 600 pesos mexicanos) para asegurar tu lugar.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Taxis voladores? Esta es la propuesta futurista que están probando en China y en el mundo