Sam Altman aclara que el erotismo en ChatGPT “solo era un ejemplo” y no el enfoque de su nueva actualización

Este martes, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció que la próxima actualización de ChatGPT permitirá la creación de contenido erótico para usuarios adultos verificados.

A través de X, escribió que “en diciembre, cuando implementemos de forma completa el sistema de verificación por edad y como parte de nuestro principio de tratar a los adultos como adultos, permitiremos más libertad, incluyendo erotismo para usuarios verificados mayores de edad”.

Sin embargo, ante el escándalo que provocó el anuncio, al día siguiente el CEO salió a matizar sus declaraciones y dijo que “este tuit sobre los próximos cambios en ChatGPT explotó mucho más de lo que esperaba por el tema del erotismo. Solo era un ejemplo de cómo daremos más libertad a los adultos”, explicó el miércoles.

Ok this tweet about upcoming changes to ChatGPT blew up on the erotica point much more than I thought it was going to! It was meant to be just one example of us allowing more user freedom for adults.



As we have said earlier, we are… https://t.co/OUVfevokHE — Sam Altman (@sama) October 15, 2025

El caso de Adam Raine

El anuncio llega poco después de que, en agosto, se reportara el suicidio de un joven de 16 años. The New York Times reveló que el chatbot le habría sugerido métodos para quitarse la vida, lo que derivó en una demanda por parte de los padres del menor contra la empresa.

Bajo ese contexto, el propio Sam Altman aclaró que no están relajando ninguna política relacionada con la salud mental, sino que están priorizando la seguridad por encima de la privacidad y libertad en el caso de los menores. Aunque con los adultos la visión es otra.

“Tratar a los adultos como adultos”

El dueño de OpenAI reiteró que el objetivo es ofrecer mayor libertad a los usuarios adultos. Dijo que les “importa mucho el principio de tratar a los adultos como adultos y que, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más relevante en la vida de las personas, permitir que la usen con libertad es parte fundamental de la misión de la empresa”.

“Seguiremos sin permitir contenidos o acciones que causen daño a otros, y trataremos de forma diferente a los usuarios que estén atravesando crisis de salud mental respecto a quienes no lo estén. Sin adoptar una postura paternalista, intentaremos ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos a largo plazo” — Sam Altman en X.

