iOS 26: Estos son los iPhones, iPads y Macs compatibles con la nueva actualización de Apple que llegó HOY
Apple ya liberó iOS 26 y ya hay una lista oficial de dispositivos que recibirán la actualización.
Este lunes llegó iOS 26, la actualización más esperada por los usuarios de iPhone y si todavía no te aparece, no te preocupes porque aquí te compartimos la lista completa de dispositivos que sí recibirán el nuevo sistema, según lo anunciado por Apple.
Y es que desde junio, la compañía ya había revelado qué modelos serían compatibles con esta versión que ahora trae un diseño renovado y varias funciones totalmente nuevas para iPhone, así que, si tienes alguno de los dispositivos en la lista pero aún no te llega, solo ten paciencia.
iPhones compatibles con iOS 26
La lista queda así:
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 17, 17 Pro y el nuevo iPhone Air
iPads compatibles con iOS 26
En este caso, la empresa advirtió que solo algunos modelos recientes recibirán esta actualización, principalmente aquellos con chip A17 Pro en adelante o procesadores M1, M2, M3 y M4:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro de 12.9 pulgadas (5.ª generación y posteriores)
- iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación y posteriores)
- iPad Air (M2 y posteriores)
- iPad Air (5.ª generación y posteriores)
- iPad (A16)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6.ª generación)
Macs compatibles con iOS 26
En el caso de las Macs, Apple explicó que la actualización está disponible para computadoras Mac con chip de Apple y con procesador Intel y chip de seguridad T2.
De acuerdo con el gigante tecnológico, para usar algunas funciones avanzadas, necesitas iniciar sesión en tu iPhone y Mac con la misma cuenta de Apple, tener activada la autenticación de dos factores, mantener ambos dispositivos cerca y con Bluetooth y Wi-Fi encendidos. Además, tu Mac no debe estar usando AirPlay ni Sidecar.
