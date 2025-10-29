Inés Gómez Mont eludió detención en Miami y habría huido a Dubái, revela Luis Chaparro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont, buscada en México por diversos delitos, eludió su detención en Miami, Florida, y posteriormente habría huido a Dubái.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el periodista Luis Chaparro, director del portal Pie de Nota, detalló que en septiembre Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron localizados en una residencia en Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Te podría interesar: Detienen al esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, en Miami

¿Por qué Inés Gómez Mont no fue detenida en Estados Unidos?

Álvarez Puga, conocido como “El Rey de las Factureras”, fue detenido por un asunto migratorio, no por las órdenes de aprehensión en su contra en México.

Lo sorprendente, de acuerdo con la información del periodista, es que Inés Gómez Mont, quien también tiene una orden de aprehensión, no fue detenida porque el ICE le concedió el “beneficio de no separarla de sus hijos”.

Este beneficio, considerado poco común, impidió que fuera separada de sus seis hijos (cuatro de una relación previa y dos con Álvarez Puga), todos de nacionalidad estadounidense.

También puedes leer: Pide Sheinbaum esperar informe de la FGR sobre el regreso a México de Álvarez Puga|Video

¿Cómo logró huir Gómez Mont a Dubái?

Chaparro señaló que, tras ser liberada, Gómez Mont aprovechó para evadir la justicia y fugarse a Dubái, donde se encuentra actualmente. La pareja había intentado previamente ingresar a Israel, un país sin tratado de extradición con México, pero no lo lograron.

Además, se reveló que las autoridades estadounidenses están argumentando que la pareja no tiene una entrada regular al país, por haber ingresado por mar sin registro migratorio, para negarles la liberación bajo fianza.

#AlAire en @asilascosasWPM | El periodista @LuisKuryaki.



📌 La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, se salvó de ser detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Miami.



Con @EnriqueEnVivo



🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/xni5R45JOO — W Radio México (@WRADIOMexico) October 30, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información