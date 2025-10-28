Pide Sheinbaum esperar informe de la FGR sobre el regreso a México de Álvarez Puga|Video

Sheinbaum confirmó que se busca el regreso a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se busca el regreso a México del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos por su estatus migratorio, y pidió esperar a que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre el proceso que seguirá el caso.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria indicó que recibió información breve sobre el tema durante la reunión del Gabinete de Seguridad.

“Pregunté hoy en la mañana en el gabinete de seguridad y espero que en unas horas podamos tener toda la información.—¿Algo sobre su extradición, todavía no se sabe?—Sí, la idea es que se envíe a México”, respondió Sheinbaum.

FGR definirá proceso y situación de Inés Gómez Mont

Sheinbaum reiteró que será la FGR la instancia encargada de determinar bajo qué figura regresará Álvarez Puga a México, ya sea por extradición o deportación, así como de establecer si existe una investigación en curso contra su esposa, la presentadora Inés Gómez Mont, por posible complicidad.

“Vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía... para saber exactamente si se está pidiendo extradición o deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices”, puntualizó la presidenta.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Álvarez Puga fue arrestado en Miami, Florida, y se encuentra recluido en el centro de procesamiento Krome North SPC.

Hasta el momento, no se le ha relacionado formalmente con el desvío de más de tres mil millones de pesos mediante una presunta red de empresas fantasma, por la que se le investiga desde hace más de cinco años.

