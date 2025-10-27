Detienen al esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, en Miami

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente desviados del erario público según investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Detienen a Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami; es buscado por lavado, peculado y delincuencia organizada.



Registros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indican que Álvarez Puga se encuentra actualmente retenido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, una instalación de detención de inmigrantes operada por esta agencia federal en el estado de Florida. Esta situación sugiere que la detención del empresario mexicano habría ocurrido inicialmente por alguna cuestión migratoria y no necesariamente como resultado directo del cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición.

No obstante, las autoridades estadounidenses podrían determinar eventualmente la entrega de Álvarez Puga a las autoridades mexicanas mediante procedimientos de deportación si concluyen que representa un riesgo para la seguridad nacional del país, o si existe una ficha roja de Interpol ejecutable que respalde su repatriación para enfrentar los cargos penales que pesan en su contra en México.

Cabe señalar que desde 2019 Álvarez Puga se había trasladado a Estados Unidos, estableciéndose específicamente en el estado de Florida junto con su esposa Inés Gómez Mont, luego de que en México se diera a conocer la apertura de varios procesos penales en su contra por delitos fiscales, de corrupción y lavado de dinero que involucran supuestamente el desvío de recursos públicos durante administraciones anteriores.

Aunque los abogados defensores de ambos han logrado mediante juicios de amparo desactivar varias de las órdenes de aprehensión emitidas en su contra, aún permanece vigente el mandamiento judicial de captura derivado de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/00001339/2019 por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que constituyen los cargos más graves que enfrenta el empresario en el sistema judicial mexicano.

1) Actualización: Alvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de no inmigrante.



Antes de que se le acabaran los 6 meses salió pero regresó en barco y no pasó por migración.



Luego pidió asilo alejando que lo persiguen en México por ser conservador. https://t.co/SN49nSIhZF — Arturo Ángel (@arturoangel20) October 27, 2025

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), Álvarez Puga es identificado como la supuesta cabeza de una red delictiva a través de la cual se constituyeron múltiples empresas fantasma destinadas específicamente a desviar recursos provenientes de contratos de seguridad adjudicados durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en un esquema que habría operado de manera sistemática durante varios años.

La detención de Álvarez Puga en Estados Unidos representa un desarrollo significativo en este caso de alto perfil que ha captado la atención mediática en México, particularmente por el estatus público de su esposa, Inés Gómez Mont, reconocida conductora de televisión que también enfrenta procesos legales relacionados con las mismas investigaciones por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Álvarez Puga pidió asilo en Estados Unidos,

se dice perseguido por sus creencias conservadoras

De acuerdo con el expediente migratorio del caso, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de no inmigrante autorizado a permanecer en el país hasta el 13 de julio de ese año. Aunque en julio de 2021 salió hacia las Bahamas, no regresó mediante el vuelo programado; en cambio, reingresó a Estados Unidos por barco el 10 de julio de 2021 sin ser inspeccionado por un oficial de inmigración, y desde entonces ha permanecido en el país.

El empresario solicitó asilo ante los servicios migratorios el 11 de julio de 2022, argumentando una supuesta persecución y temor de regresar a México debido a sus creencias políticas conservadoras y su pertenencia a un grupo social particular. Hasta ahora, su petición de asilo aún está pendiente y no ha sido entrevistado por autoridades migratorias de Estados Unidos sobre su caso de asilo, por lo que su estatus migratorio sigue sin resolverse de manera definitiva.

El 24 de septiembre de 2025, Álvarez Puga fue arrestado y detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo una orden de arresto, siendo trasladado al Centro de Detención Krome, donde permanece detenido. Ese mismo día, ICE presentó un Aviso de Comparecencia en su contra por presunta removibilidad conforme a la sección 212(a)(6)(A)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y, posteriormente, actualizó la base de su detención para justificarla bajo la autoridad de la sección 1225(b)(2)(A), alegando que ingresó sin inspección y, por lo tanto, era elegible para detención obligatoria sin derecho a audiencia de fianza.

El proceso de Álvarez Puga se encuentra en fase judicial, tras la presentación de una petición de habeas corpus en la que reclama su derecho a una audiencia individualizada de fianza. Se espera que el asunto se resuelva en breve a través de una audiencia.