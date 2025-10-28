Personas varadas por bloqueo de más de 23 horas en la carretera Morelia-Zinapécuaro no han recibido ayuda de autoridades

“Ya son 23 horas ya las que llevo aquí varada en la carretera Morelia-Zinapécuaro, de la Ciudad de México rumbo a Morelia, aproximadamente a 5 kilómetros de la caseta. Aquí seguimos, no hemos avanzado absolutamente nada”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la directora Editorial de la Revista Etcétera, Alejandra Escobar, denunció que las autoridades no han tenido comunicación con las personas que se encuentran afectadas por el bloqueo de agricultores en la carretera Morelia-Zinapécuaro.

18 horas varados, este es mi reporte.



18 horas varados, este es mi reporte.

(Ya son 24 horas pero este video lo grabe cuando no tenía señal?

¿Qué dicen las personas varadas por el bloqueo?

“Las autoridades prácticamente no tienen ninguna comunicación con nosotros, no ha pasado, ni un solo policía, nadie, ningún miembro del Ejército, ningún miembro de la Guardia Nacional, ni la Cruz Roja, ni ambulancias, nada. No hay nadie de la autoridad federal, de ningún orden del gobierno que se haya dignado en hacer un recorrido por toda esta zona para ver cómo están prácticamente todos los ciudadanos que nos encontramos y que somos rehenes de la ineficacia de este Gobierno Federal”.

.@AleEsat, Directora Editorial de la Revista Etcétera (@revistaetcetera), en #AsíLasCosasConLoret.



🔴Por protestas de agricultores, lleva casi 24 horas varada en una carretera, rumbo a #Morelia, sin ningún tipo de información por parte de las autoridades.



🎙️#AlAire con…

Escobar señaló que se dirigía a una cita médica, pero hay personas que van como turistas a visitar Morelia o viajaron como ella por temas de salud. A su alrededor no hay nada más que vegetación; a 5 kilómetros se encuentra la caseta donde han tenido que caminar para poder abastecerse de agua y comida. Además, unos pobladores se acercaron del otro lado de la carretera para ofrecerles ayuda por si necesitaban alimentos.

Miguel Herrera tiene 49 años, iba a Morelia. Se le descompuso la insulina y ahora está en riesgo su vida.



Seguimos varados. — Alejandra Escobar (@AleEsat) October 28, 2025

Ya son 16 las horas en las que muchos seguimos varados en las carreteras del Bajío: Michacán, Jalisco, Guanajuato.



Ya son 16 las horas en las que muchos seguimos varados en las carreteras del Bajío: Michacán, Jalisco, Guanajuato.

Y esto es tierra de nadie. Ningún gobierno da la cara, ninguno ayuda, nadie supervisa.

¿Cuánto tiempo lleva el bloqueo y qué autoridades han respondido?

La directora Editorial de la Revista Etcétera comentó que los camioneros relatan que el bloqueo que inició el día de ayer a las 12 del día es el más largo que han vivido y puntualizó que la presidenta Claudia Sheinbaum, -que en la conferencia mañanera no habló del tema-, el secretario de Agricultura y el gobernador de Michoacán no han atendido la situación, pese a que se anunció un acuerdo unilateral el cual no fue con los campesinos por eso rechazaron el aumento anunciado y mantuvieron los bloqueos”.

Estamos por cumplir 20 horas. Seguimos varados y sin comunicación por parte de las autoridades.



Estamos por cumplir 20 horas. Seguimos varados y sin comunicación por parte de las autoridades.

Fuentes de seguridad nos reportan que cerca de la caseta de Zinapecuaro los ánimos están candentes y nos piden no descender del autobús para no ponernos en riesgo. No obstante, en el…

“Pues le somos insignificantes, no retomó el tema, no ha girado instrucciones de nada, lo único que sé de momento es que el gobernador de Jalisco fue el que sí instruyó a sus autoridades locales a recorrer carreteras para brindar víveres a los ciudadanos, pero si me preguntas del Gobernador de Michoacán, él creo que anda ahí en unos eventos… es una emergencia por todos lados, y el gobierno cruzado de brazos”.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret



🔻¿Y dónde está el Gobierno? Van más de 20 horas del bloque en las carreteras más importantes del país por agricultores



🔴#ElMisilazo contra narcolancha de parte del Ejército de Estados Unidos ocurrió en aguas internacionales, pero frente a…

