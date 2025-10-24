Productores advierten bloqueos por la crisis del campo en el Bajío

“El campo está en ruinas y está encabronado”, afirmó el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, en entrevista con Diego Martínez e Isaac Morán para “Así las Cosas”, en donde advirtió “se ordenará el cierre de todas las carreteras y casetas en el Bajío del país, con el apoyo de otras entidades que también reclaman precio de garantía para granos básicos”.

El líder agricultor acusó que además de la pandemia, la sequía y la subida de precios de fertilizantes importados de Ucrania con el conflicto, las cosas se han agravado, “de enero a septiembre el gobierno federal ha permitido la entrada de 822 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos y África”, con lo que permitió a los acopiadores “llenar sus bodegas y para nosotros la ruina”.

Si la respuesta del gobierno no satisface a los productores agrícolas "se ordenará de inmediato el cierre de todas las carreteras en el Bajío del país, esto contará con el respaldo y el apoyo de los productores de otras entidades, que también reclaman el precio de garantía de sus… pic.twitter.com/WNC7GSoqMG — Así Las Cosas (@asilascosasw) October 24, 2025

Recordó que el pasado 14 de octubre se hizo un paro de actividades agropecuarias en 20 estados con el bloqueo de carreteras y casetas en el país, demandando el precio de garantía para los granos básicos como maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo.

¿Qué exigen los productores agrícolas?

En el Bajío ya inició la cosecha y los productores demandan un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada para tener una utilidad básica. El gobierno, dijo, “ha ofrecido un precio de 7 mil 200 pesos en la compra, hasta de 35 toneladas, eso para los pequeños productores, muy pequeños2 y detellóq eu ”la inversión en una hectárea ronda los 60 mil pesos; si el promedio de producción son 10 toneladas", por ello piden “rentabilidad”.

A lo anterior, sumó las asimetrías del TLCAN, además de los subsidios que los países miembros dan a sus agricultores, a diferencia de México.

¿Hay riesgo para la autosuficiencia alimentaria?

“El discurso del gobierno pasado y del presente no es congruente”. México solo produce el 48% de los productos que consume, lo que dijo “nos ha llevado a una pelea”.

En México, “corremos el riesgo de que los alimentos sean arma de presión por Estados Unidos, con eso nos ponen de rodillas. El gobierno no ha instrumentado una política de fomento productivo que permita avanzar en la autosuficiencia alimentaria”.

La respuesta de las autoridades al momento es que van a revisar y van a ver cuánto puede aportar el gobierno federal, cuánto lo de los estados y que los acopiadores también intervengan, por lo que el próximo lunes en Segob habrá una reunión por la tarde en la que se espera respuesta del gobierno federal, con Sader, Economía y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, en los que “se está preparando un movimiento frente a una respuesta en la que tentativamente se nieguen a atender nuestras demandas”.

“En el Bajío la gente está indignada”, por lo que advirtió que de no obtener respuesta favorable “se ordenará el cierre de todas las carreteras y casetas en el Bajío del país, con el apoyo de otras entidades que también reclaman precio de garantía”.

El próximo lunes 27 a las 17:00 horas las comisiones de productores están de Jalisco, Guanajuato y Michoacán están convocadas en Segob, en donde exigirán “que se establezca un compromiso que cada año se revisen los precios de los productos”.

