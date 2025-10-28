Población de vaquita marina se mantiene estable, reporta Semarnat

Al dar a conocer los “Resultados del Crucero de Observación Vaquita Marina 2025”, mamífero marino más amenazado por la extinción, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez-Icaza Longoria, aseguró que no ha habido disminución de este mamífero acuático.

“Por tres años consecutivos, la información científica nos muestra que no hay una disminución sustancial de la población de vaquita marina, como la reportada hace varios años, y que la especie continúa reproduciéndose. Esto es lo que nos platican los expertos el día de hoy”. — Pedro Álvarez-Icaza Longoria

¿Qué medidas han permitido conservar a la vaquita marina?

Esto fue celebrado por la la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García, quien destacó que gracias al trabajo interinstitucional y el diálogo con las comunidades se redujo sustancialmente la presencia de embarcaciones detectadas en la zona de tolerancia.

“En estos años se redujo en 97.6% la presencia de embarcaciones detectadas dentro de la zona de tolerancia cero. De 171 a 4 embarcaciones. Es la mejor muestra de que hay un mejor control y también una mejor coordinación y trabajo y cooperación con las comunidades y con las instituciones”. — Marina Robles García

Por su parte, el Director General de Servicios de la Secretaría de Marina, Vicealmirante Sergio Reyna Barrios, celebró que gracias a las medidas implementadas esto ha sido posible.

“Del área de tolerancia cero ha sido fundamental para poder tener controlada el área en la cual se ha estado reproduciendo la vaquita marina y que en los últimos años, gracias a esas acciones, han dado buenos resultados. Por lo menos se ha mantenido estable la cantidad y con algunas buenas noticias de que puede que ya haya incrementado un poco la población”. — Vicealmirante Sergio Reyna Barrios

¿Qué acciones ha tomado la Profepa contra las redes ilegales?

En su oportunidad, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente Mariana Boy Tamborrell (vía remota) informó sobre el retiro de redes ilegales y la judicialización de algunos casos.

“Y por mencionar algunos datos, me gustaría resaltar que hemos retirado casi 13 kilómetros de redes ilegales de enmaye, y hemos, muy importante, logrado la judicialización de cinco procesos penales, que esto, sin duda alguna, es fundamental porque creemos que tiene que haber consecuencias para quienes siguen realizando estas actividades ilícitas. Y bueno, pues hemos logrado asegurar un número importante de ejemplares de<b> </b>totoaba<b> </b>que se han pescado de manera ilegal”. —

Se dijo en esta conferencia que el problema de la vaquita marina no es exclusivo de México sino también de naciones, como China, Vietnam y Estados Unidos.

