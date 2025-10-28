AMACARGA alerta por impacto económico derivado de bloqueos carreteros en México

Incuantificables las pérdidas económicas derivadas de los retrasos en la entrega de mercancías por bloqueos carrerteros: AMACARGA

La paralización del transporte en las carreteras impacta los costos de distribución, el abasto nacional, las importaciones y las exportaciones, con un daño económico incuantificable debido a los retrasos en la entrega de mercancías, destacó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), Eva María Muñoz.

La AMACARGA y las más de 450 empresas logísticas que la integran expresaron su preocupación y malestar ante el grave daño que provocan los bloqueos carreteros en múltiples ciudades y vías de comunicación del país.

Afectaciones a la logística nacional e internacional

“Los retrasos que genera la paralización del transporte impactan directamente los costos de distribución y entrega de productos diversos, frenan el abasto nacional y dañan las exportaciones del país, que hoy en día son el único motor de la economía que se mantiene con un buen ritmo de actividad, además de las importaciones”, destacó la presidenta del organismo.

Reconoció el legítimo derecho a la libre manifestación y la defensa de los intereses de los sectores involucrados en este movimiento, pero advirtió que “es inaceptable que dañen a otras actividades económicas del país con el estrangulamiento de las vías de comunicación”.

Llamado urgente a las autoridades

La AMACARGA rechazó categóricamente estos métodos de presión que lesionan a terceras personas, empresas y sectores, y hizo un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales a buscar una solución pronta que permita restablecer el transporte de productos dentro del país y hacia los mercados internacionales.

