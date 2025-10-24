Mujer afectada por las inundaciones en Veracruz ‘acusa’ a Rocío Nahle frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum | VIDEO

Las recientes inundaciones en distintos estados de la República Mexicana han dejado sin palabras y con mucha acción hacia la población afectada. Debido a esto, muchos hogares quedaron en pérdida total y la desesperación comienza a inundar la esperanza.

Así, un video muestra cómo una persona en silla de ruedas, se acerca a la presidenta a lo que muchos catalogaron como ‘acusar’ a la gobernadora del estado de Veracruz. Te dejamos el incómodo momento que vivió la mandataria del estado junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué la mujer acusó a la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle con la presidenta en plena visita?

Si algo ha quedado claro con las inundaciones en estados como Veracruz e Hidalgo, es que se requiere un fondo destinado para este tipo de desastres naturales. Y es que debido al cambio climático los fenómenos pueden convertirse en algo inesperado que los gobiernos no pueden controlar, resultando fatales para los habitantes a su cargo.

Desafortunadamente esto sobrepasó al estado de Veracruz, pues con el desbordamiento del Río Cazones, miles de hogares se vieron afectados, perdiendo todo a su paso. Por ende, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a ver por sí misma cómo se encontraban las personas en esa situación y dándoles un apoyo económico mínimo e inicial para que las familias y todas aquellas personas que perdieron sus pertenencias, puedan tener una ayuda base.

Durante la visita de Sheinbaum en el municipio de Poza Rica, una mujer en silla de ruedas se acercó a la mandataria mencionando: “Ella dijo que me ayudaría y no me ayudó con nada. Yo le conté de mis niños y no hemos recibido nada” dijo la mujer con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada.

La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió tranquilamente que le tomarían sus datos para darle seguimiento al caso, mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle se encontraba a su lado, cuestionando a la mujer en silla de ruedas y con rasgos de extrañeza en su rostro.

Internautas mencionan que eso solamente es un poco de lo que se vive a diario en Veracruz, pues acusan a la dirigente de ser ineficiente en su trabajo. Asimismo, otros añaden que esta no es la primera vez que se le ve molesta a la gobernadora, pues suele ser inconciente de la realidad de su estado.

Aunque no se ha mencionado más al respecto, se espera que pronto puedan investigar qué sucedió con la mujer. Por otro lado, si quieres apoyar a todos los habitantes de los estados afectados, te recomendamos informarte por canales oficiales para que los víveres lleguen sin problema alguno.

