Emergencia por lluvias continúa en cinco estados; Veracruz reporta 30 fallecidos

La titular de PC, Laura Velázquez Alzúa indicó que las acciones prioritarias en este momento están enfocadas a la limpieza de casas y calles de los municipios afectados, en el caso de Veracruz, enfocados en los municipios de Álamo y Poza Rica.

La emergencia por lluvias en los cinco estados afectados por las lluvias torrenciales de la semana pasada no ha concluido, reconoció la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien confirmó que en el estado de Veracruz la cifra de víctimas mortales subió a 30 personas.

En entrevista, la funcionaria federal indicó que el número de personas no localizadas se mantiene en 18, con 40 municipios afectados en la entidad veracruzana.

Balance de daños en los estados afectados

Aclaró que la emergencia en los cinco estados de la república que sufrieron afectaciones por lluvias, deslaves e inundaciones no ha concluido, aunque inicia la fase de recuperación.

En Puebla , 23 municipios afectados, con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas.

, 23 municipios afectados, con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas. En Veracruz , 40 municipios afectados, 30 personas fallecidas y 18 personas no localizadas.

, 40 municipios afectados, 30 personas fallecidas y 18 personas no localizadas. En San Luis Potosí , 12 municipios afectados sin personas fallecidas ni no localizadas.

, 12 municipios afectados sin personas fallecidas ni no localizadas. En Querétaro , 8 municipios afectados, una persona fallecida y 0 personas no localizadas.

, 8 municipios afectados, una persona fallecida y 0 personas no localizadas. En Hidalgo, 28 municipios afectados, 21 personas fallecidas y 49 personas no localizadas.

Velázquez Alzúa indicó que las acciones prioritarias en este momento están enfocadas a la limpieza de casas y calles de los municipios afectados, en el caso de Veracruz, enfocados en los municipios de Álamo y Poza Rica.

“Tenemos todo muy bien distribuido en los refugios temporales, tenemos alimentación, hay agua, servicios de salud, servicios básicos eléctricos, internet y telefonía. En realidad ahorita en lo que estamos dando todos los esfuerzos es en la limpieza de calles y de casas”, explicó la Coordinadora Nacional.

La emergencia no ha concluido

La titular de PC Nacional dijo que la emergencia no ha concluido, toda vez que hay una cantidad importante de servidores públicos dedicados a la atención de la población, quienes no se retirarán de las zonas afectadas.

“En este momento el Gobierno Federal, los estados y los municipios estamos enfocados en atender a la población en todo lo que se requiera”.

Aseguró que no hay afectaciones a la salud, no se tienen riesgos sanitarios y las personas cuentan con alimentos y agua.

