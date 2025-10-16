Niño rescata a gatito en Veracruz en pleno desbordamiento del Río Cazones | VIDEO

La fuerza de la naturaleza suele dejar a su paso escenarios desoladores, pero también saca a relucir la grandeza del espíritu humano. Tras las fuertes inundaciones que azotaron la zona norte de Veracruz, una historia de valentía y solidaridad se volvió viral en redes sociales, protagonizada por un pequeño que, sin dudarlo, arriesgó su propia seguridad: la emotiva historia de cómo un niño rescata a gatito en Veracruz de morir ahogado.

Desbordamiento del Río en Veracruz Ampliar

Mientras los equipos de emergencia implementaban el Plan DN-III-E, este joven de Poza Rica demostró que los héroes no siempre usan uniforme, sino que a veces solo necesitan un mechudo y mucho corazón.

¿Qué fue lo que pasó en Veracruz?

El estado de Veracruz fue golpeado por fuertes lluvias desde el pasado 8 de octubre, lo que provocó severas inundaciones, especialmente en la zona norte.

La intensidad de las lluvias causó la crecida de los ríos, lo que resultó en daños materiales en viviendas y calles. En medio de esta emergencia, se registraron numerosos actos de solidaridad no solo de los equipos de rescate, sino de ciudadanos que, a pesar de estar afectados, se dedicaron a ayudar a otros, incluyendo a los animales.

Perros y gatos quedaron atrapados en azoteas, árboles o flotando sobre escombros debido a que el nivel del agua cubrió varias comunidades de forma inesperada.

Veracruz desbordamiento de río Ampliar

¿Cómo fue el rescate del michi?

El rescate que conmovió a las redes sociales se desarrolló en Poza Rica, Veracruz, y fue captado por familiares del joven desde la seguridad de su hogar.

El video, que circuló rápidamente en X (antes Twitter), muestra a un gatito, de aproximadamente un año de edad, maullando desesperadamente, atrapado sobre una pequeña barda o cornisa, mientras que el nivel de la inundación cubría casi por completo la calle. A pesar de que la casa de su propia familia también estaba afectada por las aguas, el niño decidió actuar de inmediato.

Veracruz desbordamiento de ríos Ampliar

El joven caminó con extremo cuidado y gran equilibrio sobre una barda. Una vez que estuvo cerca del felino, utilizó un mechudo como herramienta improvisada. Le extendió el mechudo al animal para que este pudiera aferrarse con sus patas y, con mucho pulso, lo acercó a la barda.

Entre gritos de aliento de sus familiares (“¡Agárrate de ahí!”), el niño logró poner al gatito a salvo, demostrando un acto de gran valentía e ingenio.

El video, que apenas dura 38 segundos, fue suficiente para que miles de usuarios celebraran el gesto de empatía del joven. Los comentarios se llenaron de admiración, deseando que el niño rescata a gatito en Veracruz se ganara un “pase directo al paraíso celestial” por su nobleza.

Muchos destacaron no solo la acción de salvar una vida, sino también el ingenio del niño al usar el mechudo y su templanza para caminar sobre la barda sin titubear.