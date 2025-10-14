Centros de acopio en Veracruz: Lista de artículos que pide la Cruz Roja para apoyar a damnificados por inundaciones
La Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de los víveres y artículos de limpieza e higiene que más se necesitan en los centros de acopio del estado.
Ante la actual crisis por las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, la Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de víveres y artículos que recomienda donar para apoyar a las familias veracruzanas damnificadas por las lluvias.
Aunque cada centro de acopio puede recibir distintos productos, la dependencia compartió la “guía” de artículos y alimentos para orientar a la población sobre qué tipo de artículos son más útiles en estos momentos de emergencia.
¿Qué alimentos llevar a los centros de acopio en Veracruz?
La Cruz Roja solicita principalmente alimentos no perecederos, preferentemente en presentaciones de “abre fácil” o en bolsa como:
- Atún en lata abre fácil o bolsa de 85 a 255 gramos
- Sardinas en lata abre fácil de 300 gramos
- Frijoles, arroz y lenteja en bolsa de 500 gramos a 1 kilo
- Sopa de pasta en bolsa de 200 a 500 gramos
- Chile en lata abre fácil de 380 gramos
- Consomé de pollo en polvo de 370 gramos o en cubos de 140 gramos
- Verduras en lata abre fácil o tetrapack de 380 gramos
- Sal en bolsa o bote de 200 gramos a 1 kilo
- Mayonesa de 380 gramos
- Aceite para cocinar de 1 litro
- Café soluble de 80 a 100 gramos
- Azúcar de 1 kilo
- Mermelada de 500 gramos
- Chocolate en polvo o tableta
- Galletas dulces o saladas en paquetes de 100 a 200 gramos
Artículos de limpieza que solicita la Cruz Roja en centros de acopio en Veracruz
Los productos de limpieza e higiene del hogar más necesarios:
- Jabón en polvo de 1 kilo
- Pino y cloro de 1 litro
- Escobas, cepillos, trapeadores, jergas, franelas y cubetas
- Estos artículos ayudan a las familias afectadas a limpiar sus viviendas y prevenir enfermedades derivadas del contacto con agua contaminada.
Lista de artículos para higiene personal
La Cruz Roja también pide artículos básicos de uso personal como:
- Papel sanitario (paquete de 4 rollos)
- Toallas femeninas (paquete)
- Cepillo y pasta dental
- Champú
- Jabón corporal en barra
- Rastrillos
- Repelente para mosquitos
Sin embargo, aclaró que no se deben donar agua, ropa o medicamentos.
Centros de acopio de la Cruz Roja en Veracruz
Los centros de acopio que fueron instalados por la Cruz Roja Mexicana en Veracruz se encuentran en:
- Delegación Orizaba: Avenida Colón Oriente #253, Col. Centro
- Delegación Xalapa: Francisco Javier Clavijero #13, Col. Centro
- Delegación Veracruz: Avenida Salvador Díaz Mirón #1698, Fracc. Moderno
Centros de acopio en el Estado de México, Hidalgo y Puebla
Para quienes deseen apoyar a las familias afectadas por las lluvias, pero no sean de Veracruz, estos son algunos de los centros de acopio disponibles en otros estados:
Estado de México:
- Toluca: Calle Jesús Carranza S/N, Moderna de la Cruz, 50180.
- Naucalpan: Avenida de los Arcos 48, Industrial Tlatilco 1, 53000.
- Huixquilucan: Avenida Universidad Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, 52786.
Hidalgo:
- Pachuca Norte: Manuel Gea González No. 211, Col. Doctores, Pachuca.
- Pachuca Sur: Carretera Pachuca-Actopan, Km 84.5, Fracc. La Herradura, Pachuca.
- Tulancingo: Luis Ponce Norte No. 118, Col. Centro, Tulancingo
- Huejutla: Avenida Nuevo León s/n, Col. Santa Irene, C.P. 43000, Huejutla de Reyes.
- Tizayuca: Avenida Juárez Norte s/n, Barrio El Pedregal, C.P. 43800, Tizayuca.
Puebla:
- Avenida 20 Oriente 1001, Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000.
Estos puntos también reciben donaciones de víveres, artículos de limpieza e higiene.