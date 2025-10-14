;

Centros de acopio en Veracruz: Lista de artículos que pide la Cruz Roja para apoyar a damnificados por inundaciones

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de los víveres y artículos de limpieza e higiene que más se necesitan en los centros de acopio del estado.

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de los víveres y artículos de limpieza e higiene que más se necesitan en los centros de acopio de Veracruz.

La Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de los víveres y artículos de limpieza e higiene que más se necesitan en los centros de acopio de Veracruz.

Edgar Herrera LópezEdgar Herrera López

Ante la actual crisis por las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, la Cruz Roja Mexicana dio a conocer la lista de víveres y artículos que recomienda donar para apoyar a las familias veracruzanas damnificadas por las lluvias.

Aunque cada centro de acopio puede recibir distintos productos, la dependencia compartió la “guía” de artículos y alimentos para orientar a la población sobre qué tipo de artículos son más útiles en estos momentos de emergencia.

¿Qué alimentos llevar a los centros de acopio en Veracruz?

La Cruz Roja solicita principalmente alimentos no perecederos, preferentemente en presentaciones de “abre fácil” o en bolsa como:

  • Atún en lata abre fácil o bolsa de 85 a 255 gramos
  • Sardinas en lata abre fácil de 300 gramos
  • Frijoles, arroz y lenteja en bolsa de 500 gramos a 1 kilo
  • Sopa de pasta en bolsa de 200 a 500 gramos
  • Chile en lata abre fácil de 380 gramos
  • Consomé de pollo en polvo de 370 gramos o en cubos de 140 gramos
  • Verduras en lata abre fácil o tetrapack de 380 gramos
  • Sal en bolsa o bote de 200 gramos a 1 kilo
  • Mayonesa de 380 gramos
  • Aceite para cocinar de 1 litro
  • Café soluble de 80 a 100 gramos
  • Azúcar de 1 kilo
  • Mermelada de 500 gramos
  • Chocolate en polvo o tableta
  • Galletas dulces o saladas en paquetes de 100 a 200 gramos

Artículos de limpieza que solicita la Cruz Roja en centros de acopio en Veracruz

Los productos de limpieza e higiene del hogar más necesarios:

  • Jabón en polvo de 1 kilo
  • Pino y cloro de 1 litro
  • Escobas, cepillos, trapeadores, jergas, franelas y cubetas
  • Estos artículos ayudan a las familias afectadas a limpiar sus viviendas y prevenir enfermedades derivadas del contacto con agua contaminada.

Cruz Roja Mexicana solicita apoyo para ayudar a los damnificados en Veracruz.

Lista de artículos para higiene personal

La Cruz Roja también pide artículos básicos de uso personal como:

  • Papel sanitario (paquete de 4 rollos)
  • Toallas femeninas (paquete)
  • Cepillo y pasta dental
  • Champú
  • Jabón corporal en barra
  • Rastrillos
  • Repelente para mosquitos

Sin embargo, aclaró que no se deben donar agua, ropa o medicamentos.

Centros de acopio de la Cruz Roja en Veracruz

Los centros de acopio que fueron instalados por la Cruz Roja Mexicana en Veracruz se encuentran en:

  1. Delegación Orizaba: Avenida Colón Oriente #253, Col. Centro
  2. Delegación Xalapa: Francisco Javier Clavijero #13, Col. Centro
  3. Delegación Veracruz: Avenida Salvador Díaz Mirón #1698, Fracc. Moderno

Centros de acopio en el Estado de México, Hidalgo y Puebla

Para quienes deseen apoyar a las familias afectadas por las lluvias, pero no sean de Veracruz, estos son algunos de los centros de acopio disponibles en otros estados:

Estado de México:

  • Toluca: Calle Jesús Carranza S/N, Moderna de la Cruz, 50180.
  • Naucalpan: Avenida de los Arcos 48, Industrial Tlatilco 1, 53000.
  • Huixquilucan: Avenida Universidad Anáhuac 46, Lomas Anáhuac, 52786.

Hidalgo:

  • Pachuca Norte: Manuel Gea González No. 211, Col. Doctores, Pachuca.
  • Pachuca Sur: Carretera Pachuca-Actopan, Km 84.5, Fracc. La Herradura, Pachuca.
  • Tulancingo: Luis Ponce Norte No. 118, Col. Centro, Tulancingo
  • Huejutla: Avenida Nuevo León s/n, Col. Santa Irene, C.P. 43000, Huejutla de Reyes.
  • Tizayuca: Avenida Juárez Norte s/n, Barrio El Pedregal, C.P. 43800, Tizayuca.

Puebla:

  • Avenida 20 Oriente 1001, Centro Histórico de Puebla, C.P. 72000.

Estos puntos también reciben donaciones de víveres, artículos de limpieza e higiene.

