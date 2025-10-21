;

  • 22 OCT 2025, Actualizado 05:08

Aumenta a 32 la cifra de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 32 el número de fallecidos por la explosión en Iztapalapa, tras el deceso de una joven de 16 años que permanecía hospitalizada.

FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

Z. De

Egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón de la UNAM, inicié mi camino por los medios en TV Azteca en el área digital de los distintos programas de espectáculos y entretenimiento. Milenio Diario me adoptó por un par de años y me enseñó en la práctica todo lo que debía saber del periodismo.Z. De

Sube a 32 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, informó esta noche sobre el fallecimiento de una persona más.

La dependencia señaló que cinco personas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica en distintos hospitales, mientras que 47 ya fueron dadas de alta.

¿QUIÉN ES LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA EXPLOSIÓN?

La victima no. 32 de esta tragedia, es Tiffany Odette Cano González, de 16 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La joven era hija de Misael Cano Rodríguez, trabajador de limpia de la alcaldía Iztapalapa, quien perdió la vida a causa de la explosión.

¿CÓMO OCURRIÓ LA TRAGEDIA?

El pasado 10 de septiembre, una pipa cargada con 50 mil litros de gas LP, se volcó y provocó una explosión en la zona del bajo Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Tiffany, su hijo Isaí Santiago de 2 años, y su papá Misael Cano Rodríguez, viajaban en su vehículo rumbo a Los Reyes, la Paz, a recoger un regalo que el señor le había comprado a su nieto, cuando su auto quedó atrapado en medio de la explosión.

El cuerpo del señor Misael Cano fue reconocido porque tenía tatuado el nombre de su hija Tiffany, mientras que la joven y el pequeño fueron rescatados y trasladados a distintos hospitales.

El bebé Isaí Santiago, de 2 años, continúa internado en el Hospital de Tacubaya.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad