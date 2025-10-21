Aumenta a 32 la cifra de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Sube a 32 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, informó esta noche sobre el fallecimiento de una persona más.

La dependencia señaló que cinco personas permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica en distintos hospitales, mientras que 47 ya fueron dadas de alta.

¿QUIÉN ES LA ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA EXPLOSIÓN?

La victima no. 32 de esta tragedia, es Tiffany Odette Cano González, de 16 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La joven era hija de Misael Cano Rodríguez, trabajador de limpia de la alcaldía Iztapalapa, quien perdió la vida a causa de la explosión.

¿CÓMO OCURRIÓ LA TRAGEDIA?

El pasado 10 de septiembre, una pipa cargada con 50 mil litros de gas LP, se volcó y provocó una explosión en la zona del bajo Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Tiffany, su hijo Isaí Santiago de 2 años, y su papá Misael Cano Rodríguez, viajaban en su vehículo rumbo a Los Reyes, la Paz, a recoger un regalo que el señor le había comprado a su nieto, cuando su auto quedó atrapado en medio de la explosión.

El cuerpo del señor Misael Cano fue reconocido porque tenía tatuado el nombre de su hija Tiffany, mientras que la joven y el pequeño fueron rescatados y trasladados a distintos hospitales.

El bebé Isaí Santiago, de 2 años, continúa internado en el Hospital de Tacubaya.

