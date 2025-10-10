Falta de capacidad y pericia del conductor ocasionó explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX
La Fiscalía CDMX concluyó que la explosión de pipa en Iztapalapa se debió al exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor, no a fallas en la vialidad.
A un mes del accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, autoridades capitalinas reiteraron que el siniestro fue provocado por una maniobra indebida del conductor, quien tomó una curva a 44 kilómetros por hora, cuando el límite para vehículos pesados era de 40 km/h.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la vialidad se encontraba en condiciones adecuadas, sin baches, desniveles ni alteraciones en la carpeta asfáltica.
El exceso de velocidad, causa principal del accidente
Óscar Enrique Ochoa Orantes, coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía, explicó que esta conclusión se alcanzó tras 273 dictámenes de 16 distintas especialidades, los cuales coincidieron en que el factor velocidad fue la principal causa del percance.
El área de criminalística forense determinó que el vehículo presentaba buenas condiciones mecánicas, por lo que el accidente se debió a la falta de pericia del conductor, quien además tenía antecedentes de exceso de velocidad registrados por el sistema GPS del tractocamión.
Conductor llevaba 16 horas al volante
Las investigaciones también revelaron que, al momento del accidente, el conductor llevaba 16 horas consecutivas al volante, incumpliendo con los tiempos de descanso establecidos por el Reglamento del Servicio Público Federal.