Falta de capacidad y pericia del conductor ocasionó explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

A un mes del accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, autoridades capitalinas reiteraron que el siniestro fue provocado por una maniobra indebida del conductor, quien tomó una curva a 44 kilómetros por hora, cuando el límite para vehículos pesados era de 40 km/h.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la vialidad se encontraba en condiciones adecuadas, sin baches, desniveles ni alteraciones en la carpeta asfáltica.

Conferencia de prensa sobre los avances periciales del incidente en el Puente de la Concordia alcaldía Iztapalapa

El exceso de velocidad, causa principal del accidente

Óscar Enrique Ochoa Orantes, coordinador general de Servicios Periciales de la Fiscalía, explicó que esta conclusión se alcanzó tras 273 dictámenes de 16 distintas especialidades, los cuales coincidieron en que el factor velocidad fue la principal causa del percance.

Explosión de pipa en Puente de la Concordia

El área de criminalística forense determinó que el vehículo presentaba buenas condiciones mecánicas, por lo que el accidente se debió a la falta de pericia del conductor, quien además tenía antecedentes de exceso de velocidad registrados por el sistema GPS del tractocamión.

Conferencia de prensa sobre los avances periciales del incidente en el Puente de la Concordia alcaldía Iztapalapa

Conductor llevaba 16 horas al volante

Las investigaciones también revelaron que, al momento del accidente, el conductor llevaba 16 horas consecutivas al volante, incumpliendo con los tiempos de descanso establecidos por el Reglamento del Servicio Público Federal.

Sigue la conferencia de prensa de la Fiscal General, Bertha Alcalde, sobre los avances periciales del incidente en el Puente de la Concordia alcaldía Iztapalapa #EnVivo https://t.co/9cQMrIOOzQ pic.twitter.com/UHOyty0Ngk — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 10, 2025

