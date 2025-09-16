Muere chofer de pipa que explotó en Iztapalapa: Aumenta a 19 número de víctimas

Hay ocho muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa

Este martes 16 de septiembre murió Fernando Soto Munguía, el chofer de la pipa de gas LP que explotó hace casi una semana en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México.

La Secretaría de Salud detalló que con él aumenta a 19 el número de víctimas por la tragedia.

Además, 32 personas siguen hospitalizadas y 33 ya fueron dadas de alta.

Chofer de la pipa que estalló en Iztapalapa estaba grave

El conductor de la pipa siniestrada se reportó grave desde el primer momento y se mantuvo estos últimos seis días recibiendo atención médica en el Hospital Magdalena de las Salinas.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló en un primer momento que el chofer estaba en calidad de detenido, aunque aún no conocían si se podía judicializar el caso por su estado de salud.

La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó más de 90 personas heridas. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Qué causó la explosión de la pipa de gas LP en la Concordia?

La Fiscalía de la CDMX dio a conocer que el exceso de velocidad podría ser una de las causas de la volcadura y estallido de la pipa de gas LP con 50 mil litros de gas LP que lesionó a 94 personas el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztalapapa.

Señaló además que en la zona no había baches que pudieran haber causado la volcadura, por lo que el conductor habría perdido el control al exceder la velocidad máxima al dirigirse a la Autopista México - Puebla.

