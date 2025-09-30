Se registra hundimiento en zona de siniestro de pipa en Puente de la Concordia

La primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a las intensas lluvias del fin de semana.

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la tarde de este martes se registró un hundimiento en Iztapalapa, en la carpeta asfáltica en la zona del Puente de la Concordia donde explotó una pipa el pasado 10 de septiembre.

🚨 #TarjetaInformativa | La @SEGIAGUA #Informa que en coordinación con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX laboran en la carpeta asfáltica en la zona del Puente de la Concordia, @Alc_Iztapalapa por hundimiento registrado.



📢 Seguimos informando. pic.twitter.com/JIDN7NEjZv — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 1, 2025

¿Qué acciones tomó el gobierno capitalino?

A través de una tarjeta informativa difundida en redes sociales, señaló que personal de la dependencia y las Secretarías de Seguridad Ciudadana, y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se encuentran abanderando el punto y haciendo la evaluación pertinente.

De manera preliminar, se descartó que el hecho se debiera a la red hidráulica Ampliar

¿Cuál fue la causa del accidente de la pipa?

Previo a ello, en conferencia de prensa con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, la fiscal General de Justicia de la Ciudad Bertha Alcalde Luján dio a conocer que según distintos estudios determinaron que el accidente se dio por el exceso de velocidad del vehículo, que era conducido entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Descartó que en el lugar hubiera baches y tampoco se arregló la carpeta asfáltica.

#TarjetaInformativa | 👉 El Gobierno de la Ciudad, a través de las secretarías de @SGIRPC_CDMX, @SOBSECDMX, @SSC_CDMX y @SEGIAGUA, #Informa de los trabajos que se realizan en la zona del Puente de la Concordia, @alcaldía Iztapalapa, para atender la activación de una grieta… pic.twitter.com/B1pSeDpb7M — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 1, 2025

