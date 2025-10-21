Algunas comunidades afectadas en Hidalgo no podrán ser habitadas tras lluvias: Julio Menchaca

En Hidalgo fueron afectadas más de 170 mil personas por las lluvias.

Fueron afectadas más de 170 mil personas por las lluvias de los últimos días en un total de 28 municipios y se han reducido de 49 a ocho personas no localizadas en la entidad, con 22 personas fallecidas.

Luego de las intensas lluvias que se registraron en los últimos días, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, advirtió que habrá comunidades afectadas que no podrán ser habitadas nuevamente, debido a la gravedad de los daños que se suscitaron en las zonas serranas.

El mandatario estatal mencionó que fueron afectadas más de 170 mil personas por las lluvias de los últimos días en un total de 28 municipios y se han reducido de 49 a ocho personas no localizadas en la entidad, con 22 personas fallecidas.

En conjunto con la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social y gracias a la solidaridad de las y los hidalguenses, hemos entregado en los municipios afectados los víveres recolectados en las 12 Casas del Pueblo.



Más de 500 despensas armadas, botellas de agua, prendas de ropa,… — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 21, 2025

¿Cómo avanza la atención a los damnificados?

De acuerdo con Menchaca Salazar, se desplegaron más de siete mil 500 servidores públicos de las instituciones estatales y federales para atender a la población damnificada, por lo que aseveró que aún se mantienen 18 comunidades impactadas, en donde se han repartido mil 200 despensas y mil 200 cobijas.

Agregó que, de los 25 caminos cerrados, se han abierto siete y 18 están pendientes, así como 34 comunidades incomunicadas, de las cuales 16 fueron abiertas en su totalidad y 18 están pendientes.

En las carreteras que conectan Tenango, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla abrieron la circulación vial, lo que facilitó la entrega de ayuda humanitaria de forma inmediata, mientras que en la comunidad de Piedras Negras se realizan labores de remoción de escombros, limpieza y rehabilitación provisional de distintos tramos carreteros.

🧹🤝Se refuerzan las labores de limpieza en #Huehuetla con la participación de personal y equipo de los tres órdenes de gobierno, en apoyo a las familias afectadas por las lluvias.#HidalgoUnido #PrimeroElPueblo — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) October 21, 2025

¿Qué acciones de recuperación se implementan en Hidalgo?

Por ello, Menchaca Salazar aceptó que el proceso de recuperación en diferentes comunidades tardará en algunas zonas, por lo que requerirán de recursos económicos extraordinarios y por ello esperarán el apoyo de la Federación para que se atiendan estas problemáticas.

Además, se han efectuado 271 traslados de personas para atención médica, y de forma parcial se han abierto 144 caminos, mientras que 87 vialidades están completamente en funcionamiento, y se encuentran en operación 468 centros de salud de la entidad, con el apoyo de brigadas especiales para acciones epidemiológicas.

La atención médica está llegando a las comunidades afectadas. No están solos, hemos realizado visitas en diversas localidades para brindarles ayuda. #HidalgoUnido#PrimeroElPueblo — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 21, 2025

