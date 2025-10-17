Crece a 72 el número de fallecidos por las lluvias torrenciales en México
De acuerdo con las autoridades continúan 48 personas desaparecidas y aún permanecen 127 localidades incomunicadas
En su último reporte, las autoridades de nuestro país informaron que este 17 de octubre suman ya 72 muertos y 48 personas desaparecidas por las intensas lluvias en México que la semana pasada azotaron en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Víctimas y municipios afectados por las lluvias
Estas son las cifras de las víctimas mortales y los desaparecidos:
- Puebla: 23 municipios afectados, 18 personas muertos, cinco desaparecidos.
- Veracruz: 40 municipios con afectaciones, 32 personas fallecidas y 18 personas no localizadas
- San Luis Potosí: 12 municipios afectados, sin personas muertas o no localizadas
- Querétaro: ocho municipios con afectaciones, un muerto.
- Hidalgo: 28 municipios afectados, 21 fallecidos y 29 desaparecidos.
El Gobierno de México mantiene habilitado el micro sitio www.gob.mx/reporteporlluvias para informar sobre las afectaciones por lluvias en las cinco entidades.
Caminos dañados y trabajos de recuperación
Jesús Antonio Esteva Medima, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que continúan 127 comunidades incomunicadas.
En Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente.
Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas.
Veracruz mantiene 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.
Querétaro y San Luis Potosí reportan ya paso total en sus comunidades.
Esteva dijo que en total se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4,500 personas dedicadas a tareas de limpieza.
En tanto, Emilia Calleja, directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), puntualizó que hasta ahora se tiene un 95.4% de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados y tan solo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a 7,330 usuarios.