Crece a 72 el número de fallecidos por las lluvias torrenciales en México

En su último reporte, las autoridades de nuestro país informaron que este 17 de octubre suman ya 72 muertos y 48 personas desaparecidas por las intensas lluvias en México que la semana pasada azotaron en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Víctimas y municipios afectados por las lluvias

Estas son las cifras de las víctimas mortales y los desaparecidos:

Puebla: 23 municipios afectados, 18 personas muertos, cinco desaparecidos.

Veracruz: 40 municipios con afectaciones, 32 personas fallecidas y 18 personas no localizadas

San Luis Potosí: 12 municipios afectados, sin personas muertas o no localizadas

Querétaro: ocho municipios con afectaciones, un muerto.

Hidalgo: 28 municipios afectados, 21 fallecidos y 29 desaparecidos.

TE PUEDE INTERESAR:Marchan en Veracruz por estudiantes desaparecidos de la UV tras inundación

El Gobierno de México mantiene habilitado el micro sitio www.gob.mx/reporteporlluvias para informar sobre las afectaciones por lluvias en las cinco entidades.

Caminos dañados y trabajos de recuperación

Jesús Antonio Esteva Medima, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que continúan 127 comunidades incomunicadas.

En Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente.

Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas.

Veracruz mantiene 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.

Querétaro y San Luis Potosí reportan ya paso total en sus comunidades.

Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, reconoció el trabajo de las y los camineros en el marco de los 100 años del #DíaDelCaminero. Su trabajo es fundamental para mantener conectado a México. 👷🏽🇲🇽 pic.twitter.com/swROyZxrsA — SICT México (@SICTmx) October 17, 2025

Esteva dijo que en total se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4,500 personas dedicadas a tareas de limpieza.

En tanto, Emilia Calleja, directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), puntualizó que hasta ahora se tiene un 95.4% de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados y tan solo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a 7,330 usuarios.