  17 OCT 2025

Crece a 72 el número de fallecidos por las lluvias torrenciales en México

De acuerdo con las autoridades continúan 48 personas desaparecidas y aún permanecen 127 localidades incomunicadas

Labores de limpieza en Poza Rica, Veracruz

En su último reporte, las autoridades de nuestro país informaron que este 17 de octubre suman ya 72 muertos y 48 personas desaparecidas por las intensas lluvias en México que la semana pasada azotaron en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Víctimas y municipios afectados por las lluvias

Estas son las cifras de las víctimas mortales y los desaparecidos:

  • Puebla: 23 municipios afectados, 18 personas muertos, cinco desaparecidos.
  • Veracruz: 40 municipios con afectaciones, 32 personas fallecidas y 18 personas no localizadas
  • San Luis Potosí: 12 municipios afectados, sin personas muertas o no localizadas
  • Querétaro: ocho municipios con afectaciones, un muerto.
  • Hidalgo: 28 municipios afectados, 21 fallecidos y 29 desaparecidos.

El Gobierno de México mantiene habilitado el micro sitio www.gob.mx/reporteporlluvias para informar sobre las afectaciones por lluvias en las cinco entidades.

Caminos dañados y trabajos de recuperación

Jesús Antonio Esteva Medima, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que continúan 127 comunidades incomunicadas.

En Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente.

Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas.

Veracruz mantiene 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.

Querétaro y San Luis Potosí reportan ya paso total en sus comunidades.

Esteva dijo que en total se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4,500 personas dedicadas a tareas de limpieza.

En tanto, Emilia Calleja, directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), puntualizó que hasta ahora se tiene un 95.4% de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados y tan solo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a 7,330 usuarios.

