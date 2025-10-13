CDMX instala centros de acopio para apoyar a damnificados por lluvias

Requerimientos en los centros de acopio de la ciudad, que a partir de hoy reciben ayuda de capitalinos. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer los lugares donde se ubicarán los centros de acopio para ayudar a los damnificados de los estados de Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí,

A partir de mañana, los centros de acopio en la Ciudad de México estarán abiertos de 10 de la mañana a seis de la tarde.

¿DÓNDE ESTARÁN UBICADOS LOS CENTROS DE ACOPIO?

Algunos de los lugares donde se encontrarán son los siguientes: Zócalo, Glorieta de Insurgentes, Auditorio Nacional, Viveros de Coyoacán, Parque de los Venados, Parque de La Bombilla, Glorieta de Camarones, Deportivo Hermanos Galeana, Plaza Oriente, Utopía Santa Cruz Meyehualco, Plaza de las Antenas, Kiosco de Huipulco y Deportivo Xochimilco.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Cruz Roja hace un llamado para apoyar a los damnificados por inundaciones

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Senado instala Centro de Acopio y legisladores acaban peleando

¿QUÉ ALCALDÍAS TENDRÁN MÁS PUNTOS DE RECOLECCIÓN?

La alcaldía Iztapalapa contará con siete centros, seguida de Cuauhtémoc con cuatro; Coyoacán y Gustavo A. Madero tendrán tres cada una; mientras que Álvaro Obregón y Benito Juárez dispondrán de dos. El resto de las demarcaciones contará con al menos un punto de recolección.

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información