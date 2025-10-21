Transportistas anuncian movilización masiva por el aumento de tarifa al transporte público en CDMX

Integrantes de la FAT anuncian bloqueos y movilizaciones el próximo 29 de octubre en exigencia de aumento de tarifas y bono.

Ante la cerrazón al diálogo por parte de la administración de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, para autorizar el aumento tarifa transporte en el transporte público concesionado, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que el próximo miércoles 29 de octubre se hará una movilización masiva de miles de unidades y se bloqueará no solo una avenida, como fue su marcha de hace semanas, sino que se asfixiará la CDMX con marchas y bloqueos en las principales vías de comunicación de la capital del país.

Lo anterior, reiteran, ante la falta de atención del gobierno de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Marina Brugada Molina, que pese a atenderles en persona y prometió consolidar la promesa de otorgarles un aumento para el sector privado del transporte público capitalino; trabajo que delegó a sus secretarios de Gobierno y Movilidad que la desoyeron y no actuaron para solucionar el tema.

Un aumento necesario para el transporte público

La FAT pide a la población civil que tome en consideración el tema y busque diversas formas de movilizarse para ese día y no se arruine su traslado al trabajo; también se piense en los cientos de miles de estudiantes que podrán verse afectados.

Asimismo, los transportistas lamentaron que el Secretario de Gobierno César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto, Secretario de Movilidad, “Se han pasado la bolita de uno al otro, sin obedecer lo indicado por su Jefa de Gobierno” y ya no atienden los acuerdos que la mandataria estatal aceptó resolver, como otorgar el bono al combustible y analizar el futuro aumento de tarifa del pasaje de transporte público.

Falta de diálogo y soluciones

Los transportistas informaron que h ace meses entregaron un estudio de factibilidad que sustenta el aumento de la tarifa del pasaje y de la necesidad de tener un bono al combustible, como el haber asistido a más de 60 mesas de diálogo en casi un año con autoridades capitalinas, pero solo vertieron promesas incumplidas.

Denunciaron que pese al diálogo establecido con el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, posteriormente la misma Jefa de Gobierno, y el compromiso de las autoridades capitalinas de brindarles para la tercera semana del mes de septiembre las fechas de entrega de aumento a la tarifa y homologación con la tarifa del Estado de México, este acuerdo ha sido desconocido. Lo único que les indican es que vuelvan a comenzar el diálogo y desechando lo ya establecido, a pesar de que la FAT ya entregó estudios que explican la urgencia del aumento.

Así las cosas, y debido a la falta de respuesta del gobierno capitalino y tras realizar un consenso con sus más de 8 mil agremiados (que son dueños de unidades de transporte público), se movilizarán el 29 de octubre y marcharán con miles de unidades en las principales vías de comunicación de la CDMX.

Los integrantes de la FAT recordaron que en la zona conurbada del Estado de México ya se autorizó un aumento de 2.00 pesos de la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos el pasaje individual. Sin embargo, la no aplicación de dicho ajuste en la Ciudad de México está paralizado en 6 pesos, como tarifa mínima.

