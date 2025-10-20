Reagendan audiencia contra contralmirante Fernando Farías acusado por huachicol fiscal

Por segunda ocasión fue reagendada la audiencia inicial en contra del contralmirante de la Secretaría de la Marina (Semar) y prófugo de la justicia Fernando Farías Laguna, señalado por el caso de huachicol fiscal.

¿Por qué se pospuso la audiencia?

El mando de la Secretaría de Marina Armada de México, había sido citado este lunes 20 de octubre de 2025 en el penal El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero la jueza del caso decidió no llevar a cabo la audiencia, la cual sería reagendada, aunque no se dio a conocer una fecha exacta para llevarla a cabo.

En marzo, en un operativo se confiscaron 10 millones de litros de huachicol Ampliar

¿Qué antecedentes tiene el proceso?

Ya el pasado 2 de octubre Farías Laguna habría sido citado a declarar sobre el caso, pero fue reagendado para este lunes 20 de octubre.

El acusado es uno de los involucrados en el caso de huachicol fiscal, en el que también estarían involucrados altos mandos de la Marina así como de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), quien tramitó un amparo para evitar su detención, pero le fue revocado, por lo que puede ser ejecutada la orden de aprehensión vigente en su contra.

La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo.



EN MARINA LA LEY ES PARA TODOS. pic.twitter.com/OJicbD6GSj — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 6, 2025

Cabe recordar que su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, fue detenido por este caso el 2 de septiembre de 2025, siendo vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

