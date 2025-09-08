El secreto familiar en la SEMAR: sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio

Este fin de semana se reveló la presunta participación de Manuel Roberto y Fernando Farías, los sobrinos del ex almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, en una red de corrupción que podría ser el mayor desfalco del sexenio pasado: el huachicol fiscal.

En entrevista para “Así las cosas con Carlos Loret de Mola”, Carlos Matienzo Zamora, puntualizó que los familiares de Ojeda no solo gestionaban presupuestos y obras públicas, sino que eran “manos derechas burocráticas” en la operación de contrabando de combustible en grandes cantidades.

“Estos sobrinos del almirante secretario de López Obrador manejaban el presupuesto, se sabía que estaban metidos hasta las narices en las obras públicas, en todas estas áreas que, por cierto, militarizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”. — Carlos Matienzo Zamora

Un Secreto a Voces: ¿Sabía el Almirante Ojeda?

Esta red introducía gasolina a México sin pagar impuestos, la movía a través de esquemas de evasión fiscal y la vendía ilegalmente, afectando a empresarios y al fisco mexicano.

La gran pregunta que surge es si el ex secretario de Marina era ajeno a las actividades de sus sobrinos. Para Carlos Matienzo, es “impensable” que Rafael Ojeda no estuviera al tanto, dada la capacidad de inteligencia y contrainteligencia de la Marina.

El experto señaló que, a pesar de las “molestias internas” en la institución, el almirante no solo no actuó, sino que siguió empoderando a sus familiares en puestos clave.

¿Cómo influyó la militarización de aduanas y puertos?

La situación se agrava al considerar que fue el propio presidente López Obrador quien militarizó las aduanas y puertos, entregando el control a la Marina para combatir la corrupción.

Matienzo Zamora afirmó que esta decisión resultó en la creación de “feudos militares en áreas estratégicas civiles”, lo que propició la consolidación de estas redes de corrupción. El expresidente tiene una responsabilidad política innegable en este caso.

Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, era muy cercano a sus sobrinos Manuel Roberto y Fernando Farías, señalados por formar parte de una red de huachicol fiscal.

Matienzo Zamora sugirió que la detención de los sobrinos podría ser parte de un “pacto de no agresión” entre la actual administración de la presidenta Sheinbaum y el expresidente López Obrador, con el fin de no tocar a los altos mandos del sexenio anterior y dar “carpetazo” al asunto. No obstante, la trama es mucho más amplia, con nombres importantes que aún no han sido investigados, como Mario Delgado, quien era presidente de Morena en su momento.

Hay antecedentes de otros eventos oscuros entorno al caso, como el asesinato de un contralmirante que denunció a los sobrinos de Ojeda.

“Hablaban de la mafia en el poder, pues yo creo que no le queda mejor a nadie que a este nuevo régimen. Una auténtica mafia en la parte más central del poder. Partido, gobierno, fuerzas armadas y bandas criminales. Todo en esta trama”. — Carlos Matienzo Zamora

