Sheinbaum defiende a la Marina tras caso de huachicol fiscal: “Es una gran institución”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió a la Semar ante señalamientos por trasiego de huachicol. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la Secretaría de Marina (SEMAR) y descartó que la investigación contra exintegrantes vinculados al huachicol fiscal afecte la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la Marina “es una gran institución reconocida por el pueblo de México” y que el hecho de que existan “dos o tres elementos involucrados” en un caso de corrupción no deslegitima al conjunto.

Participación de la Marina en la investigación

Sheinbaum destacó que la propia SEMAR colaboró con la FGR en la indagatoria derivada de la denuncia presentada por su exsecretario, José Rafael Ojeda.

“El que haya dos o tres elementos involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución… el que la propia Marina haya participado en la investigación fortalece a la institución”, afirmó.

La presidenta también envió un mensaje de solidaridad por la muerte del marino Jeremías Pérez Ramírez, encontrado sin vida este lunes, aunque aclaró que no tiene relación con las investigaciones.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino… no hay certeza de que él estuviera involucrado en este proceso. Nuestra solidaridad con la familia y con la Armada de México”, señaló.

Vinculación a proceso y mensaje político

Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que la madrugada de este martes fueron vinculados a proceso los implicados en la red de huachicol fiscal, incluidos mandos navales y funcionarios aduanales.

Gertz subrayó que la investigación estuvo desde un inicio bajo control judicial y que “quien no respete la ley tendrá consecuencias”.

Frente a las críticas de la oposición y medios de comunicación, Sheinbaum insistió en que la ciudadanía mantiene altos niveles de confianza en las Fuerzas Armadas:

“La oposición va a criticar lo que sea, pero el pueblo es muy inteligente. La Marina y el Ejército tienen las mayores calificaciones de reconocimiento de cualquier institución y lo seguirán teniendo”.

ahz.