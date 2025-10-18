Vinculan a proceso a José Ignacio "N", presunto feminicida de Itzel Díaz, en el Estado de México

José Ignacio “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Itzel Díaz, de 23 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre en el municipio de Tepetlixpa.

La Fiscalía del Estado de México informó que durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Chalco, acreditó la posible participación del sujeto en el delito contra la joven de quien era amigo.

¿Qué sucedió con Itzel Díaz?

El pasado 7 de octubre, la joven Itzel Díaz avisó a sus padres que saldría a cenar con un amigo, pero ya nunca regresó.

José Ignacio “N” era baterista en el grupo donde Itzel cantaba y esa noche acudieron a casa de los padres de él en el municipio de Tepetlixpa, donde fue días después fue encontrado el cuerpo de Itzel en la cisterna.

Dan prisión preventiva a José Ignacio “N”

José Ignacio “N” fue traslado al Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco, en donde quedó a disposición de un Juez, quien tras analizar los datos recabados y aportados por esta Fiscalía determinó medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

