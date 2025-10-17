Vinculan a proceso a uno de los responsables del homicidio de David Cohen

Luego de una audiencia que duró un poco más de hora y media un juez de control, vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado a Héctor Hernández, uno de los victimarios del abogado, David Cohen.

TE PUEDE INTERESAR: Crece a 72 el número de fallecidos por las lluvias torrenciales en México

En audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público presentó la imputación sustentada en videos y fotografías, con la que comprobaron la presencia del joven de 18 años en el crimen.

Héctor "N", implicado en el homicidio de David Cohen Ampliar

Así lo dio a conocer a la salida de la audiencia, el abogado defensor del inculpado, Luis Alberto Hernández Ramírez, quien señaló que su defendido aceptó su responsabilidad en estos hechos y pidió disculpas.

Luego de una audiencia que duró un poco más de hora y media, un juez de control vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado a Héctor "N", uno de los victimarios del abogado #DavidCohen.



📹: @tavitogarcia vía #ReporterosW

🔴https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/vL6KZ7pIn5 — W Radio México (@WRADIOMexico) October 17, 2025

¿Qué dijo el abogado defensor sobre la audiencia?

“Su madre, al momento que ya se contacta con su servidor, me pide una cosa. Primeramente, que lo ama mucho y que va a contar con todo su apoyo. Y la segunda es que no aprueba lo que está pasando y que le pide que acepte su responsabilidad. Claro, al comentarle él, soltó en llanto. Es un muchacho, cumplió en enero los 18 años, es un muchachito sin experiencia y que ya hoy, en este momento, tiró su vida a la basura. Pero está arrepentido y está enfrentando las responsabilidades”, refirió el abogado defensor.

El abogado del imputado señaló que Héctor no disparó el arma de fuego, que no conocía a Donovan y que lo único que sabía era que “iban a dar un susto”.

Héctor "N", implicado en el homicidio de David Cohen Ampliar

¿Qué se sabe del segundo implicado en el homicidio David Cohen?

Héctor aceptó su responsabilidad y dijo que fue engañado, engatusado, pues en unos mensajes a su madre le señaló que sólo tenían 200 pesos para comer, por lo que el día del crimen acudió sin conocer a Donovan Calderón, quien fue el que disparó el arma.

Implicados en el homicidio del abogado David Cohen Ampliar

A través de su abogado, la madre de Héctor le dijo que aceptara los hechos y que, desde afuera, ella lo apoyaría.

Cabe señalar que el joven Héctor Hernández iba a ser representado por un defensor de oficio, pero ya iniciada la audiencia llegó un hombre que dijo que había sido contratado por la mamá de Héctor y él lo iba a representar en la audiencia.

El juez dio tres meses de plazo para la investigación complementaria, y este joven permanecerá en el Reclusorio Oriente. El acusado podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.

En tanto, este sábado al cumplirse las 48 horas del plazo constitucional con que cuenta el Ministerio Público para determinar la situación jurídica de un detenido, podría presentarse el otro implicado de nombre Donovan “N” ante el impartidor de justicia.

Implicado en el homicidio de David Cohen Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información