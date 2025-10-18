Detienen en Culiacán a exjugador de Tigres por presunto homicidio

Detienen a exjugador de Tigres en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el homicidio de agentes de tránsito.

Edgar ‘N’, de 23 años de edad, exjugador de las fuerzas básicas de Tigres, fue detenido este viernes 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, como presunto implicado en el homicidio de dos agentes de tránsito en la misma capital del estado.

El doble asesinato este mismo viernes en la colonia San Rafael, de la capital sinaloense, cuando los dos agentes de tránsito fueron víctimas de una agresión armada mientras realizaban labores de patrullaje a bordo de una unidad oficial.

Los agentes fueron identificados como Luis Alberto Morán Ramírez, de 45 años de edad y con 11 años de servicio, e Iris Irene Félix Acosta, de 39 años de edad y con seis años en la institución.

¿Cómo fue detenido Edgar “N”, exfutbolista de Tigres?

La policía desplegó una persecución en la ciudad para dar con los responsables. Los sospechosos fueron interceptados y detenidos en el bulevar Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En el lugar se les aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Los otros tres detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N” y Carlos Abraham “N”, de 15 años.

Edgar ‘N’, fue parte de las fuerzas básicas de Tigres entre 2017 y 2019. Se desempeñaba como mediocampista, pero no logró consolidarse en el primer equipo del club.

