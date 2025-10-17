Marchan en Veracruz por estudiantes desaparecidos de la UV tras inundación

Marcharán estudiantes y sociedad civil en de,amda de conocer el paradero de alumnos de la UV desaparecidos tras inundación

¿En dónde están nuestros compañeros? Es la pregunta que este viernes se volverá reclamo en voz de los estudiantes de la Universidad Veracruzana y sociedad civil quienes tiene programada una marcha para exigir a las autoridades de todos los niveles la aparición de compañeros que afirman, están desaparecidos desde el pasado jueves 9 de octubre, cuando la creciente del río cazones desbordó cubriendo Poza Rica inundando colonias en donde vivían los universitarios.

La movilización programada para este viernes 17 de octubre a las 13:00 horas, se llevará a cabo sin cambios para las localidades de Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos,

No obstante, los estudiantes de la región Poza Rica- Tuxpan reprogramaron la cita de este viernes para el próximo 24 de octubre a las 13:00 horas.

¿Cuál es la exigencia de los alumnos de la Universidad Veracruzana?

Alumnos de Ciencias de la Salud de la UV se manifestaron desde el primer día por la aparición de sus compañeros, quienes afirman no tuvieron tiempo de salir de sus habitaciones. Incluso, algunos de ellos increparon públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la región tras la inundación, que deja a la fecha 30 personas fallecidas, de acuerdo con cifras oficiales.

En redes circulan videos de testimonios que afirman haber visto autoridades retirando cuerpos al día siguiente de la inundación de diversas casas de la zona, sin que hasta el momento tengan detalle de la situación, toda vez que el sitio, afirman, fue resguardado por fuerzas federales.

En el espacio de “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, una de las estudiantes de la UV narró la falta de coordinación de las autoridades universitarias, quienes hasta la 1 de la madrugada dieron la alerta para que la comunidad estudiantil tomara acción ante la gran inundación que ya se registraba y que de acuerdo con su testimonio habría dejado más de 150 estudiantes desaparecidos.

¿Cuál es la respuesta de autoridades universitarias?

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, fue señalado por los estudiantes de ocultar las cifras de la desgracia en coordinación con la gobernadora, Rocío Nahle, hecho que el propio rector ha refutado, confirmando las cifras de autoridades federales.

Por tal motivo, este viernes estudiantes y sociedad civil realizarán una marcha en demanda de que se esclarezca el paradero de los estudiantes.