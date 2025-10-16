Suben a 70 las víctimas mortales por lluvias torrenciales en cinco estados de México

El número de personas muertas por las lluvias torrenciales de la semana pasada subió a 70, mientras que el número de personas con estatus de desaparecidas es de 72.

Trabajamos de manera coordinada para atender la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; nuestra prioridad es abrir caminos, así como garantizar alimentación y agua potable en comunidades aisladas. Existen suficientes recursos para la reconstrucción. pic.twitter.com/uu73HtCHlA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 16, 2025

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por las lluvias torrenciales?

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien indicó que hasta ahora se han censado 26 mil 311 viviendas afectadas por las inundaciones en cinco estados del país.

Aseveró que el Censo del Bienestar, instrumentado por los servidores de la nación, alcanzó 17 mil 120 viviendas en Veracruz, cuatro mil 796 en Puebla, dos mil 493 en San Luis Potosí, mil 221 en Hidalgo y 681 en Querétaro.

Veracruz es el estado más afectado con 17 mil 120 viviendas destruidas / Anadolu Ampliar

¿Cómo avanza la recuperación en las zonas afectadas?

En este espacio, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, indicó que a 8 días de los hechos, 160 municipios todavía se encuentran incomunicados, la mayoría ubicados en el estado de Hidalgo.

En tanto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en el restablecimiento de 93% del suministro eléctrico que utilizan 243 mil 762 usuarios.

Con acciones ininterrumpidas y trabajo coordinado, la CFE ha restablecido el servicio eléctrico al 93% de los usuarios afectados en la región oriente del país.

Seguimos trabajando con compromiso y solidaridad por México. https://t.co/jpBiA06WxR pic.twitter.com/Hc8qCMQ936 — CFEmx (@CFEmx) October 16, 2025

Remotamente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que el reporte preliminar de infraestructura educativa afectada por las lluvias es de 821 planteles.

Dijo que la mayoría de ellos, 303 se encuentran en Veracruz, seguido de 209 planteles en Hidalgo, mientras que Puebla tiene 176 planteles afectados, Querétaro 71 y San Luis Potosí 62.

